وزارة الموارد البشرية ترشد المنتفعين من الضمان الاجتماعي المطور إلى التسجيل في النسخة الجديدة، حيث أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال قسم العناية بالعملاء أنه يلزم على المنتفعين من نظام الضمان الاجتماعي المطور إعادة التسجيل في النظام الجديد مرة أخرى، حيث أضافت أنه يجب في هذه الحالة إعادة التسجيل من جديد من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وإعادة تعبئة الملف الموحد لكل أفراد الأسرة المقيمين في نفس المنزل الذي يعيش به المستفيد الحالي، على أن تكون إعادة التسجيل في النظام الجديد متاحة خلال فترة ستة أشهر من بداية إطلاق النظام الجديد، وقد أتت تلك الأخبار من خلال رد على سؤال أحد السائلين على حساب قسم العناية بالعملاء على تويتر الذي سأل عن اذا كان يجب عليه التسجيل مرة أخرى أم لا من خلال الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد

الضمان الاجتماعي المطور عبارة عن نظام جديد تم إطلاقه من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وذلك ليتم مساعدة شريحة مجتمعية تستهدف الأفراد والأسر الذين تم تقييمهم على أنهم الأشد احتياجا، من أجل دعمهم بالدعم المادي لتحسين حالتهم الاقتصادية في المجتمع، وقد قامت الوزارة بتوفير نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد لتسهيل معاملات التسجيل للمنتفعين، وكذلك دارسة الحالات التي تستحق الدعم اللازم من نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

الفئات المستهدفة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور

يتبع القائمون على نظام الضمان الاجتماعي المطور خطة واضحة لاستهداف المحتاجين فقط بغض النظر عن جنسيتهم أو حالتهم الاجتماعية مما يتوافق مع المعايير والشروط التي يلزم تحقيقها.

أوجه المقارنة بين نظام الضمان الاجتماعي السابق والضمان الاجتماعي المطور

يقوم نظام الضمان الاجتماعي المطور باستهداف الفئات الأشد احتياجا في المجتمع بغض النظر عن التصنيف السابق للحالة الاجتماعية، كما تحتوي أحكام النظام الحالي في قواعده ضمان وصول المعاش للمستحقين، وذلك مع اتاحة الفرصة لهم من أجل السعي لتحقيق الاستقلال المالي، وأيضا دعمهم للتحول من أفراد محتاجين إلى أفراد منتجين اجتماعيا، مع وجود رقابة عالية المستوى ومتابعتهم باستمرار لتحقيق أهداف النظام المطور الجديد.