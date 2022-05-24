نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر ديسمبر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر ، يتساءل الكثير عن متى ينزل الاسكان أو دعم سكني في المملكة العربية السعودية، لذا يجب معرفة متى ينزل الدعم السكني للمستفيدين من البرنامج هذا الشهر، و موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر، فهذا البرنامج يقوم على أساس توفير الدعم المالي للأسر السعودية من أجل امتلاك مزل خاص بهم، وذلك من أجل رؤية المـملكة 2030. وسنقوم بمعرفة موعد نزول الدعم السكني لشهر مايو 2022 بما يوافق شهر شوال 1443 لأجل نزول الدعـم السكني.

الدعم السكني السعودي

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية من وجوب توفير دعـم سكني لكل مواطن سعودي، لذا عملت مع وزارة الإسكان على تقديم إعانة مالية شهرية لبعض الأسر المُستحقة فـي موعد محدد، لأجل الحصول على مسكن خاص بهم، وتقليل عبء القروض البنكية.

فيجب على كل مواطن يرغب في الحصول على عقار يعيش به بمأمن هو وأسرته. فيلزمه التسجيل فـي صندوق العقاري المدعوم من هيئة التنمية الاجتماعية.

بعبارة أخرى فإنه يحصل كل مستفيد من البرنامج على راتب شهري يتـم تحديده طبقاً لعدد أفراد الأسرة والدخل الشهري لولي الأمر. ويمكنك التسجل فـي البرنامج فما يلي.

أما بالنسبة لمعرفة موعـد الصرف للمستفـيدين من برنامج الدعـم والراغبين فـي الاستعلام عن موعـد نزول الدعم السكني لهذا الشهر فهو كالتالي.

موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر

أعلنت هيئة الوحدات العقارية عن إيداع الدعم في حساباتهم لهذا الشهر للمسـتفيدين والذي بلغ أكثر مـن 860 ألف مستفيد من المواطنين منذ بداية البرنامج عام 2017 ولا شك أن هـذا ساهم فـي تطور العمران فـي السـعودية بشكل كبير.

قد تم من قبل هيئة الدعم السكني بالمملكة العربية السعودية أنه قد تم إيداع معونات شهر شوال الدعم السكني للمواطنين المستفيد ين من البرنامج. وستكون البداية الخاصة بعملية صرف الدعم من البنوك بداية من يوم الأربعاء الموافق 24 من شهر شوال لعام 1443 هجرياً. وذلك التاريخ يوافق تاريخ 25\5\2022 بحسب التقويم الميلادي.

شروط الدعم السكني

بعـد معرفة موعد صرف الدعم السكني من صندوق التنمية العقارية لهذا الشهر في السـعودية، نأتي لذكر شروط العدم السكني.

يجب أن يكون المستفيدين من الصندوق العقاري سعوديين.

أن يكون المواطنين أرباب أسر، ويعولون أفراد.

لا يتم تقـديم الدعم السكني للفرد الممتلك لمنزل خلال الخمس سنوات قبل التسجيل فـي الدعم.

يجب أن يكون الراغب فـي التسجيل فـي الدعم السكـني أن يتجاوز عمر ال 24 عاماُ.

نـزول الدعم تعتمد على حالة الأسرة و دخل رب الأسرة الشهري.

وترى هيئة الدعم السكني من وجوب الالتزام بشروط الدعم حتى يتمكن كل فرد من الحصول على نزول الدعم بعد التسجيل. كما يجب الالتزام موعد صرف الدعم الـشهري.

حاسبة تمويل الدعم السكني

وفر الدعم السكني خدمة الاستعلام عن قيمة الدعم الذي يمكن للعميل من الحصول عليه عند الرغبة في التقديم والتسجيل في برنامج الدعم السكني السعودي. لذا وفرت هيئة البرنامج حاسبة للتمويل يقوم العميل بإدخال بيانات التمويل الذي يريده لتظهر له قيمته على الفور.

ويتم حساب قيمة الدعم السكني بالخطوات التالية:

قم أولاً بالتوجه إلى موقع الحاسبة الإلكتروني.

يوجد عدد من الخانات البيانات، فقم بإدخال قيمة التمويل في الخامة الأولى.

ثم حدد مدة التمويل بالسنين.

أدخل عدد أفراد الأسرة.

يتم تحديد قيمة الدخل الشهري لرب الأسرة الراغب في الحصول على الدعم.

ثم انقر على “احسب.

لتظهر لك جميع البيانات التي تريد معرفتها قبل البدء بالتسجيل في التمويل.

أرقام التواصل مع الدعم السكني

يمكن للمواطن الذي يقابل أي مشكلة عند صرف المعونة الشهرية الخاصة به من الدعم السكني من التواصل مع ممثلي خدمة العملاء من برنامج الدعم السكني. والذي سيقومون بدورهم بمساعدتك في حل المشكلة التي تواجهك في أسرع وقت ممكن. ويمكنك التواصل مع تلك الخدمة من خلال قنوات التواصل التالية:

رقم الهاتف الساخن 199090.

أو من خلال الرقم الموحد الخاص بالبنك العقاري 199088.

وبهذا يكون قد تمكنت من معرفة موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر. كما قمنا بتوضيح كيفية استخدام حاسبة التمويل العقاري ومعرفة المبلغ الذي ستحصل عليه عند التسجيل في برنامج الدعم السكني.لكل من يتساءل عن متى نزول الدعم و موعد صرف الدعم السكني بعد توقيع عقد العقارية. كما يمكنك حل أي مشكلة تواجهك من خلال الاتصال برقم الخدمة الساخن الخاص بالدعم السكني