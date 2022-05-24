تمويل شخصي 20 ألف ريال من شركة اليسر وكيفية التقديم بالخطوات ومميزاته

يبحث المواطنين السعوديين في المملكة حول تمويلات سريعة على هيئة تمويل شخصي، ومن ضمن هذه التمويلات تمويل شركة اليسر تصل قيمته بحد أقصى حوالي 20 ألف ريال سعودي، وبمجرد الحصول عليه يمكن الحصول على مميزاته وهي تتمثل في إمكانية السداد على فترات طويلة وبموافقة فورية ومن خلال المقال نوضح اهم مزايا التمويل وشروطه وكيفية الحصول عليه والاوراق والمستندات المطلوب تقديمها للحصول على التمويل، حيث ان التمويل لا يحتاج إلى ضامن أو كفيل من أجل الحصول على الدعم مع العلم أن التمويل متناسب مع كافة أحكام الشريعة الإسلامية ويمكن أن تصل مدة السداد إلى 36 شهر مع توافر طرق بسيطة وسهلة في الدفع،وكما يسمح بتمويل بمبلغ 10 ألاف ريال سعودي بالنسبة للوافدين بدون كفيل حيث تهدف شركة اليسر لمساعدة كل من يعيش على أرض المملكة ومساعدتهم على سد إحتياجات أسرهم الأساسية بشروط سهلة وتسهيلات في السداد تصل إلى ثلاث سنوات.

الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل الشخصي من شركة اليسر:

يشترط أن يكون المستفيد قد عمل في المملكة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كاملة.

كما يشترط تجهيز كافة الأوراق والمستندات المطلوبة قبل البدء في طلب التمويل الشخصي.

أن يكون الدخل الشهري له بحد أدنى 5 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

يتاروح عمر الشخص المتقدم بدءً من 22 عام حتى 60 عام بحد أقصى ولا يزيد عن ذلك.

ومن الممكن أن يكون ممتد لسن التقاعد في حالة كون المتقدم من العسكريين.

بدون كفيل وبدون رسوم إدارية.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي من شركة اليسر:

مطلوب تقديم كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر.

مطلوب تقديم رقم الإقامة سارية المفعول بالنسبة للمقمين داخل المملكة.

ومطلوب تقديم خطاب من جهة العمل يثبت قيمة الراتب الشهري.

مطلوب تقديم الهوية الوطنية سارية المفعول بالنسبة للسعوديين.

اهم مزايا الحصول على تمويل شركة اليسر:

من اهم مزاياه موافقة فورية على طلب التمويل للعملاء السعوديين والمقيمين.

تسهيلات في السداد تصل حتى 36 شهرا.

بدون رسوم مالية إضافية.

إمكانية الحصول على تمويل الشركة بدون كفيل للسعودين والمقيمين وبالإشراف من شركة اليسر.

يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

كيفية الحصول على التمويل الشخصي الأصغر من شركة اليسر: