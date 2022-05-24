كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1444 حسب عدد أفراد الأسرة

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عمر شويل - جدة كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1444 ؛ يبحث العديد من المواطنين في المملكة عن كم رَاتب الضّمان الاجْتماعي كما يتم التسائل أيضا عن الأفراد المستحقين لذلك الرَّاتب ولهذا لقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بوضع جدول يحتوي على رواتِب الضّمان الاجتْماعي الجَديد حيث أنه يختلف من أسرة إلي الأخرى ومن خلال هذا المقال من ثقفني سوف نقوم بتوضيح كل ما يخص هذا الموضوع.

كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1444

لقد تم تحديد راتب الضمان الاجتماعي الجديد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفقاً لعدد أفراد الأسرة المستحقة لهذا الراتب وجاء تحديد هذه المبالغ كما يلي:

يتم تحديد راتِب الأسرة المكونة من مستفيد واحد فقط على أن يكون 1000 ريال سعودي.

أما الأسرة المكونة من فردين فيكون الرَّاتب هو 2750 ريال سعودي.

الأسرة المكونة من ثلاثة 3 أفراد ؛ فيكون راتب الضمان المطور المقرر لها هو 3140 ريال سعودي.

ويتم صرف رَاتب الضَّمان الاجْتماعي للأسرة المكونة من أربعة أفراد على أن يكون 3710 ريال سعودي.

كما يتم صرف رَاتب الضَّمان الاجْتماعي للأسرة التي تكون من خمسة أفراد مستفيدين على أن يكون 4280 ريال سعودي.

الأسرة المكونة من ستة 6 أفراد يكون راتب الضمان الاجتماعي 4840 ريال سعودي.

يتم صرف رَاتب الضَّمان الاجْتماعي للأسرة المكونة من سبعة 7 أفراد وتكون قيمته 5420 ريال سعودي.

والأسرة المكونة من ثمانية أفراد يكون راتب الضمان الاجتماعي هو 6000 ريال سعودي.

أما رَاتب الضَّمان الاجْتماعي في حالة الأسرة المكونة من تسعة 9 مستفيدين ؛ يكون المبلغ هو 6560 ريال سعودي.

الأسرة التي تتكون من عشرة أفراد يكون مبلغ الصرف الشهري خاصتها هو 7120 ريال سعودي.

بينما الأسر المكونة من أحد عشر شخصاً يكون راتِب الضّمان المطور لها 7680 ريال سعودي.

كما يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي للأسرة المكونة من أثنى عشر شخصاً 8260 ريال سعودي.

والأسرة المكونة من ثلاثة عشر 13 فرد مستفيد يكون ؛ فإن راتب الضمان الاجتماعي لها هو 8820 ريال سعودي.

شروط استحقاق الضّمان الاجْتماعي المطور 1444

لقد تم وضع بعض شروط اضمان الاجتماعي المطور والأحكام التي لا بد من توافرها في المواطنين التي تريد الحصول على الضمان شهريًا وهذه الشروط والأحكام التي تم وضعها جاءت على النحو التالي:

يجب أن يكون المواطن المتقدم للحصول على الضمان الاجتماعي حاملاً للجنسية السعودية.

كما يشترط أن يكون المواطن مقيم إقامة دائمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

لا بد ألا يكون من الفئات الممنوعة من الضمان الاجتماعي.

أن لا يكون دخله الشهري يفوق الحد المانع.

تقديم كل المستندات والإثباتات المطلوبة من برنامج الضمان.

الفئات المستفادة من الضّمان الاجتمَاعي الجديد

لقد تم تحديد الفئات المستفادة من الضّمان الاجتماعِي الجدِيد من قبل الحكومة في المملكة العربية السعودية على أن تكون كالآتي:

من الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي الجديد الأيتام الذي ليس لديهم أب أو أم.

الأفراد أصحاب الإعاقة المؤقتة أو الإعاقة الدائمة.

أسر المفقودين أو الغائبين.

الأرملة أو المطلقة التي ليس لديها من يعولها.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بالتحدث عن كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1443 كما أننا قمنا بالتعرف على شروط استحقاق الضَّمان الاجتمَاعي الجديد وأيضاً تعرفنا من خلال هذا المقال على الفرات المستحقة مبلغ الضَّمان الاجْتماعي الجديد.