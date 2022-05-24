نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “وقت النزول” هل تم إيداع الضمان اليوم سفير الضمان الاجتماعي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تم إيداع الضمان اليوم، من أكثر الأسئلة الشائعة وبحثا من قبل مئات الألوف من المواطنين في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يتسائل الكثير من الأشخاص عن وقت نزول الضمان المطور لهذا الشهر، وخاصة بعد انتشار أخبار نزول نتائج أهلية المواطنين بالضمان المطور، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين آخر المستجدات بخصوص معاشات المستفيدين هذا الشهر، وكيف تتأكدون من نزولها ومعرفة المبلغ المقرر نزوله، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين في موقعكم ثقفني.

ايداع الضمان المطور

ويعتبر ايداع مبالغ معاشات الضمان للمستفيدين من أكثر الأشياء التي تشغل بال المواطن السعودي المسجل في نظام الضمان الاجتماعي سواء القديم أو المطور التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعلى الرغم من أن النظام القديم له موعد ثابت للصرف للمواطنين وهو مطلع كل شهر ميلادي.

إلا أن نظام الضمان الاجتماعي المطور على الرغم من مرور أكثر من 4 اشهر على صرف أول دفعة إلا أنه لم يتم تثبيت موعد محدد من الوزارة حتى الآن، ولكن يتم الصرف في خلال فترة سنتعرف عليها معكم فتابعوا معنا.