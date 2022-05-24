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عمر شويل - جدة كيفية استبدال نِقَاط مَصْرِف الراجحي إلى مكافآت مالية واحد من أهم الأسئلة التي تدور في أذهان عملاء مَصْرِف الراجحي حيث يتساءل الكثير عن كيفية الاستفادة من النِّقَاط التي يحصلون عليها وتحويلها إلى صورة أخرى يمكن الاستفادة بها.

تقدم العديد من المتاجر التابعة للقطاع الخاص خدمة استبدال النِّقَاط للعملاء في مَصْرِف الراجحي حيث تستطيع الحصول على سلع ومشتريات من المتاجر عن طريق استبدال النِّقَاط الخاصة بك وسوف نتعرف عبر السطور التالية على كيفية استبدال نِقَاط مَصْرِف الراجحي إلى مكافآت مالية.

كيفية استبدال نِقَاط مَصْرِف الراجحي إلى مكافآت مالية

كيفية استبدال نِقَاط مَصْرِف الراجحي إلى مكافآت مالية من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل على موقع استبدال نِقَاط الراجحي عن طريق هاتفك الجوال.

عن طريق هاتفك الجوال. حمل تطبيق مَصْرِف الراجحي من متجر جوجل بلاي للهواتف التي تعمل بنظام اندرويد ومن اب ستور لهواتف أيفون.

افتح البرنامَج من هاتفك واضغط على كلمة ابدأ الآن.

املأ البيانات المطلوبة أمامك من أجل عمل حساب على التطبيق وتسجيل الدخول.

اضغط على خانة الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالتطبيق.

افتح الخيارات الموجودة أمامك في التطبيق واختر نِقَاط المكافأة.

حدد المبلغ الذي سوف تقوم باستبداله.

سوف يصلك كود الاستبدال على هاتفك الجوال اختر تأكيد لكي يتم التحويل.

توجه إلى أماكن استبدال النِّقَاط من أجل استبدال نقاطك التي حصلت عليها من التطبيق للحصول على مشتريات بنفس القيمة عند تسديد قيمة الفاتورة.

سلم الكود الخاص بك عند سداد الحساب لتحصل على مكافأتك.

كيف تحصل على نِقَاط مَصْرِف الراجحي؟

كيف تحصل على نِقَاط الراجحي؟ سؤال يتبادر على الأذهان ويرغب الكثير من الأشخاص في التعرف على طريقة الحصول على النِّقَاط من أجل تحويلها لمكافآت مالية والاستفادة من العروض التي يقدمها المصرف للعملاء ويمكن الحصول على تلك النِّقَاط عن طريق الخطوات التالية:

استخدام البطاقة الائتمانية الخاصة بك من أجل عمليات الشراء يمنحك نِقَاط في حسابك.

تحصل على النِّقَاط الخاصة بك مع أول عملية شراء بحد أقصى 3 نِقَاط.

أصحاب بطاقات البلاتنيوم يحصلون على نقطتين مع كل عملية شراء تقوم بها.

تستطيع التعرف على إجمالي النِّقَاط الخاصة بك من خلال الحاسبة الخاصة بالمصرف التي يوفرها لجميع العملاء.