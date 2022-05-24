نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزول الدعم السكني لشهر مايو 1443 رابط الإستعلام وطريقة التقديم والفئات المستحقة sakani.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعمل المملكة السعودية على توفير الدعم السكني الخاص لمواطنيها، ومن أجل ذلك أطلقت برنامج الدعم السكني والذي يعمل على توفير السكن للفئات المستحقة، ويتم الحصول على الدعم السكني من خلال قوائم الأولوية، بحيث يحصل المتقدم على الدعم السكني وفقاً لأولويته في الإستحقاق، وذلك للحصول على وحدة سكنية من الواحدات والأراضي السكنية التي يقدمها دعم سكن للمستفيدين، ويقوم المستفيدين بتقديم طلب الحصول على الدعم، مع ضرورة تطابق الدخل الشهري مع اشتراطات الحصول على دعم سكني، ويتم التخصيص بعد استيفاء شروط الإستحقاق، وتمكين المتقدم من الحصول على الدعم السكني الخاص به، وهو الدعم المدعوم من الوزارة وفقاً لإشتراطات محددة.

الأولوية في الحصول على الدعم السكني

أكد برنامج الدعم السكني، أنه ينظر في الأولوية للحصول على الدعم السكني للأشخاص الذي ليس لديهم دخل مادي ثابت، ومن أولى الفئات بالحصول على الدعم السكني هم المطلقات والأرامل، وذلك بالنظر إلى أن قدرتهم محدودة في امكانية تملكهم وحدة سكنية بمفردهم.

ويجب على المتقدمين للحصول على سكني من المطلقات والأرامل، استيفاء شروط استحقاق الدعم السكني، والتي هي مرور عامين على تاريخ الطلاق الفعلي المدون بالصك، على أن يتم احتساب هذا التاريخ بالتقويم الهجري.

كما نصت اللائحة التنفيذية لدعم سكني، على أنه يجوز للأم التقدم للحصول على دعم سكني، في حالة كانت مطلقة وتعول ذكوراً أو إناثاً، على أن لا يزيد عمر الذكور غير المتزوجين عن 25 عام، وعد اشتراط سن محدد للإناث غير المتزوجات.

رابط التسجيل بدعم سكني

يمكن لمن توفرت بهم الشروط لإستحقاق الدعم السكني، وهم ذوي الأولوية في الحصول على الدعم، التقدم لإستكمال اجراءات التحقق من حالة الإستحقاق من خلال رابط سكني.

موعد صرف الدعم السكني مايو 1443

يهم المستفيدين من برنامج الدعم السكني التعرف على موعد نزول الدعم الخاص بشهر مايو 1443، حيث قالت الوزارة أنه سيتم البدء في ايداع الدعم السكني للمستفيدين في حساباتهم البنكية، ابتداء من الرابع والعشرون من شهر مايو الجاري الموافق لـ 23 شوال 1443، وقد بدء بالفعل نزول الدعم السكني للمستفيدين، الذين يمكنهم التأكد من الإستحقاق من خلال رابط سكني.

شروط استحقاق الدعم السكني

الجنسية السعودية والإقامة بالمملكة.

أن لا يقل سن المتقدم عن 25 عام.

عدم امتلاك أصول عقارية ووحدات سكنية.

أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى.

يمكن للأبناء أو من ينوب عنهم التقدم للحصول على دعم سكني في حالة وفاة الأب.

خطوات التسجيل في دعم سكني