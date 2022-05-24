نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة راتب التقاعد المبكر في التأمينات وشروط صرف المعاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حاسبة راتب التقاعد المبكر ، التي يتمكن من خلالها المتقاعدين من حساب راتب التقاعد سواء المدنيين أو العسكريين، الذي سيحصل عليه سواء عند بلوغ سن التقاعد وهو سن الستين، أو في حالة التقاعد المبكر بعد إتمام مدة الاشتراك المنصوص عليها، وهي 300 شهر بما يعادل 25 عاما، حيث تعد التأمينات الاجتماعية بمثابة المظلة التي تحمي العاملين في الدولة، سواء على بند الأجور أو القطاع الخاص والقطاع العسكري، من خلال الحفاظ على الحقوق التأمينية، وتوفير المعاش الذي يساعد الموظف على تحمل أعباء الحياة عند بلوغ سن المعاش.

حاسبة راتب التقاعد المبكر

حاسبة راتب التقاعد المبكر هي خدمة إلكترونية توفرها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بحيث يستطيع المشترك حساب قيمة الراتب التقاعدي الذي من المقرر أن يحصل عليه في سن المعاش، ولكن بشكل تقريبي، وذلك بالاستناد إلى البيانات التي سجلها المستخدم في النظام الإلكتروني، حيث يسجل المستخدم عدد سنوات وأشهر الخدمة، ويحدد عدد المعالين، ثم يذكر أسباب ترك الوظيفة، ثم يكتب آخر راتب حصل عليه وهو في الخدمة، ثم ينتظر حتى يحسب النظام قيمة المعاش التقاعدي.

طريقة حساب راتب التقاعد في التأمينات

تكمن طريقة استخدام حاسبة راتب التقاعد المبكر في التأمينات في الخطوات التالية:

افتح رابط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ادخل إلى تبويب الخدمات الإلكترونية، ومنها اختر حاسبة التقاعد. أجب عن الأسئلة المطروحة أمامك من حيث النوع، ثم الخدمة هل أنت متقاعد مدني أم عسكري. اكتب أسباب ترك الوظيفة. ادخل قيمة آخر راتب حصلت عليه قبل ترك الوظيفة. حدد عدد سنوات الخدمة بعد استبعاد الفترة المستبعدة، ثم حدد عدد أشهر الخدمة. اضغط على زر عرض معاش التقاعد المبكر.

شروط التقاعد المبكر في التأمينات

نص نظام التأمينات الاجتماعية على شروط التقاعد المبكر للعاملين في الدولة، نذكر منها:

يشترط أن يكون سن المتقاعد أقل من ستين عاما.

يجب أن يكون قد أتم مدة الاشتراك المنصوص عليها وهي 300 شهر بما يعادل 25 عاما.

ترك العمل الخاضع لنظام الخدمة العسكرية.

لا يؤثر العمل الحر أو السجلات التجارية على معاش التقاعد، ولكن لابد من تسجيل السجلات والتراخيص في التأمينات.

متى يستحق راتب التقاعد المبكر

بعد التقديم على معاش التقاعد المبكر من خلال بوابة التأمينات الاجتماعية، والاطلاع على شروط التقاعد، يستحق الموظف راتب التقاعد في الشهر التالي تاريخ التقديم، وعادةً ما يتم صرف راتب التقاعد في نهاية الشهر الميلادي، وبالتحديد في اليوم الخامس والعشرين، ولكن قد يحدث ويتأخر موعد الصرف بسبب الإجازات الأسبوعية والرسمية، فهنا يتم التأجيل سواء بالتقديم أو التأخير، ويمكنكم استخدام حاسبة راتب التقاعد المبكر في التأمينات؛ لحساب قيمة المعاش التقاعدي بشكل تقريبي.