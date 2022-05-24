نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكريب في البيت بخطوات سهلة مثل الجاهزة في المقال التالي

يعتبر الكريب من الأكلات التي يفضلها العديد من الأشخاص سواء الكريب الحادق أو الكريب الحلو لطعمه المميز الذي يضيفه إلى الطعام والذي يجعل ربة المنزل تبرع في تقديم اللحوم والدجاج بطريقة غير تقليدية أو تبعد عن عمل السندوتشات المعتادة والكريب يعطي لربة المنزل العديد من الأفكار لعمل حشوات تصلح للكريب وأيضا تقديمه كصنف حلو ولذيذ واليوم سوف نقدم لكم طريقة عمل الكريب بطريقة سهلة وبسيطة وناجحة وبمكونات متوفرة في كل منزل. طريقة عمل الكريب الحلو في الخلاط المكونات كوب كبير من الدقيق الأبيض الفاخر.

بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من الحليب.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الزيت. مكونات حشو الكريب 3 حبات من الموز.

5 ملاعق كبيرة من شوكولاتة النوتيلا. طريقة عمل الكريب الحلو في الخلاط نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع فيه البيضة والملح ونقوم بالخلط جيدا. ثم نقوم بإضافة الحليب بالتدريج إلى الخلاط مع الزيت مع الإستمرار في الخلط. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق المنخول بالتدريج إلى الخلاط مع الإستمرار في الخلط الجيد. نقوم بتصفية الخليط بواسطة مصفاه صغيرة ضيقة ونتركه ليرتاح في الثلاجة لمدة ساعة كاملة. نقوم بإحضار مقلاة غير لاصقة نضعها على النار ونقوم بدهنها بقليل من الزيت ونتركها لتسخن قليلا. ثم نقوم بإضافة عجينة الكريب في المقلاة ونوزعه داخل المقلاة، نترك الكريب على النار حتى ينضج من الجزء الأسفل ثم نقوم بقلبه على الجهة الأخرى. نقوم بإكمال تسوية عجينة الكريب بالكامل مع تغطيته بفوطة قطنية نظيفة حتى نحافظ على طراوته ولا يجف. نقوم بإحضار موز ونقطعه إلى قطع صغيرة ورقيقة. نحضر الكريب ونقوم بإضافة النوتيلا على الكريب ثم نضيف عليها الموز. نقوم بلف الكريب على شكل رول ثم نضعها في طبق التقديم ونزينها بخيوط من النوتيلا والقليل من الفستق المجروش والكريمة. يمكنك حشو الكريب الحلو بالفراولة والعسل الأبيض وبأي حشوة تفضليها. يمكن عمل نفس العجينة السابقة للكريب الحادق مع إستبدال الفانيليا بالملح فقط وإكمال الخطوات السابقة كما هي. يمكنك حشو الكريب الحادق بحشوات كثيرة كاللحم أو الدجاج أو الجبن والخضار. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكريب في البيت بخطوات سهلة مثل الجاهزة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكريب في البيت بخطوات سهلة مثل الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.