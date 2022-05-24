نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة السادسة لشهر مايو 1443 منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة السادسة، الكثيرين من المستفيدين من الضمان المطور يتساءلون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن موعد صرف الدفعة السادسة من مقطوعة الضمان، حيث يعد نزول الدفعة السادسة من رواتب المتقاعدين دفعة شهر شوال 1443، وتعد منصة الدعم والحماية الاجتماعية لها المهام الأساسية المتعلقة باستلام طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، الذي تم إطلاقه ليتضمن العديد من الأفراد المختلفة، والآن ينتظر جميع المستفيدين إعلان وزارة الموارد البشرية موعد صرف رواتب الدفعة السادسة للمسجلين بالنظام الجديد.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة السادسة

مع أعلان وزارة الموارد البشرية تأهل المستفيدين من الضمان الجديد يتم بعد ذلك إعلان موعد صرف الدفعة التي تم تأهيلها، وتعد هذه الدفعة السادسة من الضمان الاجتماعي المطور الجديد، فقد تم دفع رواتب الدفعة الخامسة في 24 من أبريل 2022، أما عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة السادسة فيتم دفع الرواتب للمستفيدين المكتملة طلباتهم خلال الساعات القادمة، ومن المشار ألية أن وزارة الموارد أعلنت عن تمديد التسجيل بمنصة الدعم والحماية للمستفيدين من الضمان القديم حتي نهاية شهر أكتوبر 2022، حيث يمكنك الحصول على رابط للتسجيل في البرنامج وتسجيل الدخول إلى نظام المساعدة الاجتماعية والحماية، ومعرفة المبلغ المتبقي في مدفوعات الضمان الاجتماعي المطورة للدفعة السادسة.

تاريخ صرف الضمان الاجتماعي 1443

من الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية تعمل علي دفع رواتب المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي القديم في الأول من كل شهر ميلادي، والمسجلين الجدد من الضمان المطور يتم تأهيلهم أولا، وعند اكتمال ملف التأهل يتم الإعلان عن تاريخ صرف الضمان الاجتماعي المطور من يوم 21 بالشهر الميلادي وحتي يوم 25 من نفس الشهر، حيث يتم دفع الأجور علي دفعات تدريجيًا.

موعد نزول الضمان المطور لشهر شوال

وبخصوص موعد نزول الضمان الاجتماعي المحدث لشهر شوال، ومن المطلع عليه خلال نزول الدفعات السابقة حيث تم دفع الرواتب للدفعة الأولي في 21 يناير 2022، وتعمل الوزارة علي نزول الرواتب من يوم 21 وحتي 25 من الشهر الميلادي شهريًا، وذلك بعد دراسة طلبات التأهل للمستفيدين الجدد، كما أعلنت الوزارة أنها ستستمر في تلقي طلبات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور حديثًا للأشهر الستة المقبلة، بشرط مراجعة طلبات المتقدمين ومراجعة أهليتهم وحقهم في النظام الجديد المطور.