كيفية استخراج ورقة إصلاح من أبشر وذلك حتى يتمكن مالكو السيارات التي تعرضت إلى حوادث للحصول على وثيقة رسمية للبدء في إجراء الإصلاحات التي تحتاج إليها السيارة. وفقًا للإجراءات المتبعة داخل المملكة. وسوف نوضح بالسطور المُقبلة خطوات استخراج ورقة الإصلاح عبر منصة أبشر الرقمية.

كيفية استخراج ورقة إصلاح من أبشر

تتولى الإدارة العامة للمرور بالمملكة كل الاختصاصات اللازمة لمتابعة السيارات والسائقين على الأراضي السعودية. وهي معنية بتسجيل المخالفات المرورية، وتنفيذ العقوبات على النظام المروري الساري خلال الوقت الحالي تعمل على تحويل الخدمات لخدمات إلكترونية من خلال نظام أبشر للتسهيل على المواطنين والمقيمين الحصول على الخدمات ومنها خدة استخراج ورقة إصلاح سيارة بالخطوات الآتية:

قم بالذهاب مباشرة لمنصة أبشر الرقمية.

أبدأ في تسجيل الدخول في حساب مالك السيارة، ثم النقر على الخدمات من تبويب المركبات.

قم بالنقر على خيار إدارة المركبات من القائمة ثم انقر على السيارة من القائمة الخاصة بالمركبات.

انقر على خدمة إصدار إذن لإصلاح المركبة.

اقرأ الشروط ثم النقر على أيقونة إصدار الإذن.

النقر على أيقونة إنشاء الطلب.

التحقق من الطلب قبل الطباعة.

النقر على طباعة الطلب.

شروط استخراج ورقة إصلاح من المرور

لابد من استيفاء كافة الشروط الآتية حتى تتمكن من استخراج ورقة إصلاح المركبة عبر منصة أبشر الرقمية:

تقديم الطلب لإصلاح المركبة خلال 90 يومًا من ارتكاب الحادث.

يستطيع المستفيد إصدار عدة طلبات في الوقت نفسه إذا كان كل طلب يرتبط بحادث مختلف.

لابد من اعتماد إذن الإصلاح من قبل الشخص المسؤول بالورشة.

يمكن للمستفيد إلغاء إذن إصلاح المركبة بحالة عدم الاتفاق مع مسؤول الورشة.

يتم اعتماد إذن إصلاح المركبة خلال 24 ساعة؛ وبعد ذلك يُعد منتهيًا، ويُمكن للمستفيد التقديم على طلب جديد.

تقديم طلب واحد للسيارة نفسها في العام الميلادي ذاتها.

في حالة الرغبة في إصدار إذن لإصلاح سيارة أخرى خلال العام الميلادي، لابد من مراجعة المرور.

عدم وجود أي تعميم مُسجل على المركبة التي تريد إصدار الورقة لها.

كيف احجز ورقة إصلاح من المرور