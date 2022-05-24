استعلام عن تأمين زائر برقم الجواز في أراضي السعودية

مجلس الضمان الصحي استعلام عن تامين زائر هو ما نسلط الضوء عليه لاكتشاف كيف تعمل وأين.

يستطيع الزائرين الراغبين بالحصول على تأشيرة زيارة للسعودي إجراء استعلام عن حالة التأمين الصحي برقم الجواز على القنوات المتاحة، جدير بالذّكر ان التأمين الصحي شرط للحصول على التأشيرة والدخول الى أراضي المملكة ووجود التأمين الصحي مطلب أساسي لتمديد التأشيرة العائلية.

خدمة الاستعلام عن التأمين الصحي للزائرين في السعودية

إن الاستفادة من خدمة الاستعلام عن تأمين صحي بالنسبة للزائر للمملكة هو أمرّ في غاية البساطة حيث تتوفر هذه الخدمة على موقع المجلس الصحي ويمكن زيارته عبر CCHI، ويمكن تنفيذ خطوات قليلة كإجراءات تمكن الزائر المستعلم بإجراء استعلام عن تأمين صحي للزيارة بهدف الحصول على معلومات وثيقة التأمين الصحي والتأكد من سريانها بإستخدام رقم جواز سفره.

كيف استعلام عن تأمين زائر في الأراضي السعودية

سيجري المستعلم لهذه الخدمة مجموعة من الخطوات في إطار الاستعلام عن تأمين الصحي من خلال موقع مجلس الضمان الصحي الرسمي للمملكة، وتتمثل في ما يأتي: الدخول على الموقع السابق، الضغط عل الخدمات الالكترونية ثم استعلام عن حالة تأمين ثم استعلام عن تأمين زائر بالنقر على الدخول للخدمة في ذلك التبويب، يتم كتاب رقم جواز السفر المستخدم لإصدار بوليصة التأمين، ادخل رمز التحقق وفق ما يظهر في الصورة ثم النقر على إرسال