نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “موعد معلوم” توقيت صرف ونزول إيداع راتب الضمان المطور والقديم تاريخ سحب الراتب من البنك في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح موعد توقيت صرف ونزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور والقديم معلوم حسب ما صرحت به منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis hrsd gov sa التابعة لوزارة الموارد البشرية، والتساؤل الذي يتردد وهو “هل نزل إيداع الضمان اليوم”، وهو السؤال الذي يطرحه الكثيرين مع حلول مواعيد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور أو القديم، حيث أوضحت الموارد البشرية مواعيد إيداع الضمان سواء للمستفيدين الجُدد من الضمان المطور، أو مستفيدي الضمان القديم، وسنتابع من خلال هذا التقرير المواعيد المؤكدة لتاريخ نزول إيداع الضمان بحسابات المستفيدين وألية صرف الراتب من مصرف الراجحي والمصارف الأخرى.

تفاصيل الضمان الاجتماعي المطور “الإجابة على أهم التساؤلات”

كما سنتابع معكم أيضا طريقة الاستعلام عن حالة طلب الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني فقط sbis hrsd gov sa، وكذلك طريقة وخطوات التسجيل الجديد في الضمان المطور الجديد على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وشروط الأهلية والاستحقاق التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية للنظام المطور، وكذلك وسيلة التواصل للاستفسار والشكاوى من خلال رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني للاستفسار والاستعلام، فجميع تلك الأمور السابق ذكرها من أهم ما يبحث عنه المواطن السعودي من راغبي الانضمام لقاعدة بيانات الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

“موعد معلوم” توقيت صرف ونزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور والقديم

تجدر الإشارة إلى أن موعد صرف ونزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي للمستفيدين القدامى معلوم للجميع، وذلك بعد أن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي بتوحيد موعد تاريخ نزول إيداع راتب الضمان لمستفيدي الضمان القديم ومن صرف دفعة واحدة على الأقل من دفعات الضمان للمُسجلين حديثاً بعد قبول أهليتهم لاستحقاق راتب الضمان المطور الجديد، وبناء عليه يتم صرف راتب الضمان في اليوم الأول من كل شهر هجري، وبذلك يكون موعد إيداع الراتب يوم 31 مايو 2022، الموافق الأول من شهر ذي القعدة 1443، أما الموعد المتاح لصرف الراتب من المصارف فيتم حسب النظام المعول به في كل مصرف.

هل نزل راتب الضمان المطور اليوم؟

أما بخصوص موعد وتوقيت صرف راتب الضمان المطور الجديد، وذلك لمن تم قبول أهليتهم للدفعة الجديدة، فيتم الصرف ونزول إيداع راتب الضمان لهم بدأ من يوم الأحد 22 مايو 2022، وهو الموافق يوم 21 شوال 1443، ويتم لصرف بعد أن تصلهم رسائل نصية على هواتفهم النقالة تُفيد قبول الأهلية لاستحقاق راتب الضمان المطور.

طريقة الاستعلام عن حالة طلب الضمان المطور sbis hrsd gov sa

يتم الاستعلام عن حالة الطلب المُقدم للضمان المطور الجديد من خلال الحساب الضمان لم قام بالتسجيل على منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث يمكن الاستعلام عن تفاصيل الطلب

زيارة حسابك على رابط الضمان الاجتماعي المطور. أو الدخول على رابط الاستعلام عن بيانات مستفيد الضمان. يقوم المستخدم بتسجيل البيانات المطلوبة للدخول إلى حسابه الضماني وهي: (رقم السجل المدني – رقم الضمان – رمز التحقق). القيام بالضغط على الطلبات من القائمة الرئيسية. اختيار أيقونة الحالة. تضغط على الإجراء. ستظهر صفحة تفاصيل الطلب.

قواعد وشروط استحقاق دعم الضمان الاجتماعي المطور وفق دخل الأسرة

قم بحذف نصف الدخل الإجمالي لأسرتك.

بعدد حذف نصف المبلغ يتم حساب 1100 ريال للعائل و 550 ريال لكل تابع.

في حال عدم كفاية نصف الدخل للتوزيع السابق وهو 1100 للعائل و550 للتابع تكون مستحق.

وفي حال كان نصف الدخل يغطي التوزيع السابق فأنت غير مستحق.

كيفية التقديم والتسجيل في الضمان المطور الجديد نفاذ sso.hrsd.gov.sa

زيارة رابط “بوابة النفاذ الوطني الموحدة sso.hrsd.gov.sa“. أو الدخول المباشر على “منصة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa“، وعمل حساب جديد. لمزيد من المعلومات يمكن الاتصال برقم الضمان الموحد المجاني: الاستعلام على رقم 1119. زيارة رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان الاجتماعي المطور الجديد. اختيار أيقونة تسجيل جديد من الصفحة الرئيسية. كتابة رقم الهوية الوطنية في الحقل المُخصص لذلك. إدخال تاريخ ميلاد رب الأسرة. رقم الهاتف الجوال للتواصل. إنشاء كلمة مرور خاصة بك. وضع علامة صح على عبارة الموافقة على الشروط والأحكام. الضغط على أيقونة تسجيل. سيطلك كود التفعيل على هاتفك الجوال الذي قمت بإدخاله. أدخل كود التفعيل حتى يتم توثيق رقم الهاتف وبطه بحسابك. للدخول إلى حسابك يكون برقم الهوية وكلمة المرور التي أنشأتها عند التسجيل. بذلك تكون قد امتلكت حساب خاص بك على منصة الدعم والحماية الاجتماعية. قم بتسجيل الدخول مجدداً. أدخل رقم الهوية الوطنية “السجل المدني”. أضف كلمة المرور التي قمت بتسجيلها سابقاً عند بداية التسجيل. ستُعرض معلوماتك وبياناتك الشخصية التي قمت بإدخالها. قم بإدخال “الآيبان”. قم بتعبئة جميع المعلومات الشخصية، ومنها بيانات السكن وتشمل: المنطقة – المدينة – الحي – الشارع – كنية المسكن. أضف بيانات الدخل الخاص بك. الضغط على حفظ البيانات. انقر على التالي واستكمل البيانات المطلوبة. احفظ البيانات. اضغط على التالي. أدخل بيانات التابعين وصلة القرابة واستكمل البيانات المطلوبة

الضغط على تأكيد المعلومات. أخيرا الضغط على إرسال.

أهم أسباب عدم قبول الأهلية وطريقة الاعتراض على رفض استحقاق أهلية الضمان

أسباب عدم قبول الأهلية طريقة الاعتراض على رفض استحقاق أهلية الضمان عدم استكمال جميع الخانات الفارغة في تسجيل الضمان المطور.

أن يكون المواطن غير مستفيدي ولا تنطبق عليه شروط الاستحقاق.

عدم تسجيل جميع بيانات الدخل (المكتسب – غير المكتسب).

أن يكون لم يكمل بيانات التابعين له.

كما يكون سبب عدم التأهيل تغيير بالبيانات وعدم تسجيل البيانات الصحيحة.

يجب أن تتطابق البيانات مع بيانات المواطن على منصة أبشر.

يتم متابعة الطلب عبر رابط الاستعلام عن طلب الضمان. يجب في البداية قراءة كافة الشروط والالتزام بها.

يكون في البداية قام بالتسجيل في رابط منصة الدعم والحماية .

. يبدأ المواطن بالتسجيل في “ رابط تقديم الاعتراضات“، أو رابط اعتراض المطور الجديد.

يقوم المستخدم باختيار أيقونة “بدء الخدمة”.

يتم الدخول على خدمة الاعتراضات.

يكون عليه تسجيل رقم الطلب بمنصة الدعم والحماية عند تقديم الاعتراض.

يتم التسجيل والحصول على رقم طلب الاعتراض ثم الخروج.

شروط استحقاق أهلية راتب الضمان الاجتماعي الجديد المطور

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويستثنى من هذا الشرط لعض الفئات.

تُشطر الإقامة الدائم على الأراضي السعودية.

ألا يزيد دخل المتقدم عن الحد المانع لراتب الضمان.

إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة عند التسجيل.

تطبيق الشروط المحددة الخاص بمبلغ معاش الضمان الاجتماعي من ناحية استخدامه.

ألا يمتلك المتقدم أصولا ولا عقارات.

عدم الإقامة في مراكز الإيواء الخاصة بالسعودية.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام الخاصة التي وضعتها الجهات المعنية.

الفئات التي يتم استثنائها من شرط التمتع بالجنسية السعودية

حاملو بطاقات التنقّل من فئة الأرامل وَالأيتام وذوي الإعاقة.

الزوجة الغير السعودية المتزوجة من مواطن سعودي.

المرأة الأجبنة المُطلقة من سعودي ولديها أبناء سعوديين وتقيم بالمملكة.

الأرملة الأجنبية التي تقيم بالمملكة ولديها أبناء من زوجها السعودي.

أبناء الأرملة السعودية من زوج غير سعودي

وأبناء المُطلقة السعودية من زوج غير سعودي.

جهود حكومة المملكة في مجال الرعاية الاجتماعية

هذا وتبذل الحكومة السعودية جهود وافرة في مجال الرعاية الاجتماعية في كافة المجالات والقطاعات الخدمية والاجتماعية، وذلك في سعي حكومة المملكة لتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية بتقديم الخدمات المباشرة للمواطن، وعلى رأس تلك الوزارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تولى الحكومة كامل اهتمامها بالفئات محدودة الدخل والحالات الأشد حاجة.

رقم هاتف الضمان الاجتماعي المطور المجاني الموحد sso.hrsd.gov.sa

رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني: 19911. رقم الضمان الاجتماعي الرياض: 0114057988. صندوق البريد: 12484. الرمز البريدي: 11157. الاتصال على الرقم المجاني 8001222777. الاتصال على الرقم المباشر 0112915588. الاتصال على الرقم 2033333. الاتصال على الرقم 0802007200.

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