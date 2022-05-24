نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن عن توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعمل على توطين تدريجي لجميع المهن المحاسبية بحسب التصنيف المهني المعتمد في القطاعات الخاصة بالمملكة العربية السعودية، والتي يعمل بها أكثر من 5000 آلاف موظف من ذوي المهن المحاسبية، بهدف توفير فرص عمل لائقة للكوادر الوطنية المؤهلة في سوق العمل من أجل تعزيز التوطين المنتج والمستدام، والجدير بالذكر هنا أن الوزارة تسعى إلى رفع مساهمة الكوادر الوطنية إناث وذكور في سوق العمل السعودية، والعمل على رفع إنتاجية الموارد البشرية من خلال التدريب المستمر وكل السبل المتاحة، ومن خلال موقع ثقفني نستعرض لكم في هذا المقال كل ما يهمك معرفته عن التوطين المحاسبي من المزايا والأهداف والحد الأدنى للأجور وغيرها الكثير كما يلي.

ما هي أهداف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من قرار التوطين وأهم مميزاته:

تعمل الوزارة على توفير ما يقارب 9,800 فرصة عمل للمواطنين السعوديين من الإناث والذكور في القطاع الخاص من خلال توفير فرص عمل للكوادر السعودية من خلال حلول نوعية تعزز التوطين لتحقيق عدة أهداف من أهمها التالي؛

رفع جودة العاملين في المهنة ذكوراً و إناثاً في سوق العمل السعودي..

في المهنة ذكوراً و إناثاً في سوق العمل السعودي.. دعم استحداث الوظائف في القطاعات و تغيير نماذج الأعمال المتبعة .

. إلزام التسجيل المهني لكافة المهنيين العاملين في السوق للإسهام في تنسيق سوق العمل .

. رفع إنتاجية الكوادر البشرية من خلال الممكنات المختلفة والتدريب المستمر.

من خلال الممكنات المختلفة والتدريب المستمر. زيادة نسب التوطين.

تعرف على تفاصيل قرار توطين المهن الإدارية المساندة. pic.twitter.com/OexDDrJhU4 — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) تعرف على تفاصيل قرار توطين المهن الإدارية المساندة. pic.twitter.com/OexDDrJhU4 — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) May 11, 2022

إذاً ما هي المهن المحاسبية المواطنة:

مدير حسابات وميزانية.

مدير إدارة الزكاة والضرائب.

مدير إدارة التقارير المالية.

مدير الإدارة العامة للمراجعة.

مراجع داخلي.

شروط احتساب المحاسب في نسبة التوطين وما هي المحفزات للقطاع الخاص:

أبرز المهن المحاسبية الموطنة.#مكملين_توطين pic.twitter.com/Cfy7hesmy8 — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) أبرز المهن المحاسبية الموطنة.#مكملين_توطين pic.twitter.com/Cfy7hesmy8 — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) December 23, 2020

يشترط أن لا يقل أجره الشهري عن 6000 ريال سعودي لحملة درجة البكالريوس أو ما يعادلها، و 4500 ريال لحملة الدبلوم أو ما يعادله، مع العلم أنه لن يحتسب المحاسب السعودي الذي يقل أجره عن هذه المبالغ الموضحة في نسبة التوطين.

كما تقدم وزارة الموارد البشرية والتمية الاجتماعية حزماً من المحفزات لمساندة القطاع الخاص في توظيف وتمكين المحاسبين السعوديين عبر التوظيف والاستقرار الوظيفي وهي كالتالي؛

التوظيف والاستقرار الوظيفي.

التدريب والتأهيل لسوق العمل.

الاستقطاب والبحث عن الموظفين المناسبين.

ومن خلال برامج دعم التوطين.

كما يمكنكم الالتحاق بالتسجيل المهني في الهيئة السعودية للمحاسبين، إذا كنت حاصل على بكاريوس أو مؤهل أعلى في المحاسبة أو دبلوم محاسبة بعد المرحلة الثانوية، وإذا كنت تحمل تخصصاً في العلوم الإدارية مع 15 ساعة محاسبة، أو حاصلاً على احدى الشهادات المهنية المعتمدة لدى الهيئة