نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة تقويم التعليم تعلن موعد تطبيق اختبارات نافس الوطنية للعام الدراسي الجاري 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد بدء اختبارات نافس الوطنية، والتي تستعد من خلالها وزارة التعليم السعودية بالتعاون مع تقويم التعليم للمرة الأولي في تاريخ المملكة العربية السعودية، وذلك لتنفيذ خطة البرنامج الوطني نافس، حيث تعتبر الامتحانات الوطنية من أهم المسارات الأساسية التي يتم استهدافها في هذا البرنامج، ويتم تطبيقها في 20000 مدرسة إعدادية وابتدائية للبنين والبنات في جميع أنحاء المملكة، وتستهدف هذه الاختبارات ما يقرب من 500,000 طالب وطالبة، ومن خلال اختبارات نافس الوطنية يتم تقيم الطلاب علي مستوي تحصيلهم العلمي.

اختبارات نافس الوطنية الفصل الدراسي الثالث

تعد اختبارات نافس الوطنية من الاختبارات الأولى في تاريخ التعليم في المملكة التي يتم تنفيذها على هذا المستوى من التغطية والشمولية، وستكون تلك الاختبارات من ضمن الإجراءات السنوية لتحقيق مجموعة من الأهداف ومن أهمها قياس مخرجات ومستويات المرحلة الابتدائية والتعليم المتوسط، وقد توفر هذه الاختبارات بيانات دقيقة لدعم متخذي القرار وإلهام التميز والمنافسة النشطة بين المدارس، بالإضافة إلي ما سبق ذكره تقدم الاختبارات مؤشرات الأداء لبرنامج تنمية القدرات البشرية.

مواعيد اختبار نافس الوطنية 1443

وضحت هيئة تقويم التعليم متمثلة في وزارة التعليم السعودية، موعد اختبارات نافس الوطنية والتي سيتم تنفيذها مع حلول نهاية كل عام دراسي، وذلك من خلال أداء اختبار وطني واحد يتضمن التالي:

القراءة والرياضيات والعلوم للصفين الثالث المتوسط والسادس الابتدائي.

يتم اختيار عينات محددة من كل مدرسة ” حكومية/ عالمي/ أهلية”.

وذلك لعينة مختارة في كل مدرسة (حكومي/ أهلي/ عالمي).

ستكون الاختبارات متاحة للثالث المتوسط بتاريخ 5 أبريل 2022 وحتي الثامن من نفس الشهر.

أما الصفوف الابتدائية الثالث والسادس وذلك لمدارس مختارة ستكون متاحة بتاريخ 9 أبريل 2022 وحتي 14 أبريل من نفس الشهر الجاري.

وسوف يجتازون اختبارات وطنية واحدة يتم إجراؤها للصف الثالث الابتدائي تشمل القراءة والرياضيات فقط.

سيتم إطلاق استبيان عي مجموعة عينات من طلاب وطالبات كل مدرسة، بالإضافة إلي أولياء الأمور والمعلمين ومديري المدرسة.

ما الهدف من اختبارات نافس

من المشار ألية أن وزارة التعليم السعودية تسعى جاهدة لتقديم كافة الامتيازات التي تساعد علي إنشاء جيل متكامل، من خلاله تستطيع المملكة أدخاله في سوق العمل السعودي، وكان الهدف من أطلاق اختبارات نافس الوطنية التالي:

تعزز الاختبارات الدور التكميلي والتنسيق المستمر بين وزارة التربية والتعليم وهيئة تقويم التدريب التربوي. ترجمة جهود المملكة لتحقيق رؤية 2030 والعمل علي تنفيذ كافة القدرات البشرية، وذلك من خلال زيادة كفاءة التعلم وخلق بيئة تنافسية إيجابية. وضع خطط للوصول إلى مواطنين منافسين عالميًا؛ للمساعدة علي نشر النتائج والبيانات من خلال مؤشرات الأداء. خلق بيئة تعليمية فريدة وتنافسية وتعريف أولياء الأمور بأداء أطفالهم المدرسي.

ومن السابق ذكره بالأعلى فقد تطلعت وزارة التعليم وتقويم التعليم تفاعل العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، للتعاون في تنفيذ أداء اختبارات نافس الوطنية علي افضل وجه.