نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط فوري بدون كفيل أيفون 13 من مكتبة جرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط فوري بدون كفيل أيفون 13 يحتاج إلى تقديم العديد من المستندات الخاصة بالتحقق الشخصي مثل صورة من بطاقة الهوية الوطنية، وهذه الخدمة أعلنت مكتبة جرير في السعودية أنها متوفرة ضِمن شروط جرير لتقسيط الجوال مع شركة كوارا التي تقدم التمويل الشخصي، ويمكن الحصول على تمويل نقدي فوري لتقسيط ايفون 13 في جرير التي قدمت أجوبة على كافة استفسارات العملاء من بينها هل يوجد تقسيط في جرير للطلاب أم لا.

تقسيط فوري بدون كفيل أيفون 13

القبول الفوري يعتبر من مميزات برامج التمويل المختلفة وهي خدمة قد تكون متاحة لدى الشركات ولكنها ليست متوفرة في كافة البنوك السعودية التي توفر حلول التمويل والتقسيط، ولكن قدمت مكتبة جرير خصومات على تقسيط الجوالات وأتاحت فرصة تقسيط فوري بدون كفيل أيفون 13 للعملاء بالإضافة إلى القبول في التمويل الشخصي بقيمة 30 ألف ريال سعودي.

ولم تكتف المكتبة وشركة التمويل الشخصي الأخرى بهذه المميزات لجميع العملاء فقط بل إنها تطرح عدد من خيارات مدة سداد الدفعات والتي تصل إلى ثلاث سنوات بعد تقديم إثبات الهوية الوطنية وتعريف الراتب الصادر من جهة العمل الوظيفية وكشف الحساب البنكي أيضًا.

تقسيط سريع في نفس اليوم مكتبة جرير

تقدم المكتبة فرصة لشراء الكثير من المنتجات المتوفرة بنظام التقسيط عند القبول في البرامج وقد ذكرت أن الحد الأدنى للحصول على التمويل أو التقسيط هو 2500 ريال سعودي يمكن بها شراء الجوال من نفس الفئة السعرية، بينما بلغت قيمة الحد الأقصى للتقسيط 30 ألف ريال سعودي.

وبمجرد استكمال كافة المستندات وتقديمها إلى الشركة ستتم الموافقة وبعدها التوجه إلى مكتبة جرير لإتمام الشراء، أي أن القبول سيكون مبدئي من خلال الإنترنت ولكن لا بد من تقديم المستندات وبرم العقود التي تحتوي على الشروط والأحكام.

رقم مكتبة جرير للاستفسار

أما عن الفروع التي توفر خدمات التقسيط إلى العملاء، فهي متوفرة في شتى الفروع في المملكة العربية السعودية ويمكن للعملاء معرفة جميع الفروع الأقرب لهم في أي مدينة من خلال التواصل الهاتفي مع المكتبة وسيقوم الموظف المختص بالرد عليك على رقم 920000089.