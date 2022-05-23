موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور شهر شوال 1443 ، يرغب الكثير من المواطنين السعوديين المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي المطور الحصول على أي معلومات عن الموعد المحدد لصرف هذا المعاش عن شهر مايو للعام جاري 2022م، فمن المتعارف لدى الجميع بأن معاش الضمان الاجتماعي المطور من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة حيث يعمل هذا المعاش على تحسين الوضع المالي والمعيشي للكثير من المواطنين السعوديين الأكثر احتياجاً، وفي السطور القادمة سوف نتحدث عن كل ما يدور حول موعد صرف مبلغ معاش الضمان الاجتماعي عن شوال والطريقة الصحيحة لمعرفة إذا كان المواطن مسجل في الضمان الاجتماعي أم لا.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن الموعد المحدد لنزول المعاش الشهري المقدم من الضمان الاجتماعي المطور الخاص بالدفعة الجديدة المقرر صرفها خلال أيام، وذلك بعد أن تم الإعلان عن الأسماء المستحقة للحصول عليه بعد أن ثبت تطابق الشروط التي تم وضعها عليهم وقد أكدت وزارة الضمان الاجتماعي المطور على موعد نزول هذا المعاش بداية من يوم الواحد والعشرون 21 من شهر مايو للعام الميلادي 2022 والذي سيستمر حتى يوم الخامس والعشرون 25 من نفس الشهر وذلك لجميع الفئات المستهدفة المستحقة للحصول عليه، والذي يوافق أيضاً تاريخ 24 من شهر شوال لعام 1443 هجريه.

استعلام عن أهلية الضمان المطور

لكل من يرغب في الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور يجب أن يتم اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية.

الدخول على الرابط الخاص بمؤسسة الضمان الاجتماعي المطور.

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية والضغط عليها.

النقر على خانة المدفوعات.

إذا تم وجود أي مبلغ مالي في خانة المدفوعات فذلك يؤكد على أحقية الشخص الحصول على هذا المعاش المقدم من الضمان الاجتماعي المطور.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

لكل شيء قواعده وشروطه ليكون على درجة كبيرة من التنظيم والتوظيف الصحيح؛ لذلك تم وضع عدة شروط خاصة بالحصول على الضمان الاجتماعي المطور من المملكة العربية السعودية، وتختلف شروط الضمان الاجتماعي من فئة إلى أخرى، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: