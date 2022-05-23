iPhone 13 Pro Max بالتقسيط بدون فوائد في السعودية

iPhone 13 Pro Max بالتقسيط هو الجوال الأكثر تميزًا في المملكة العربية السعودية وعلى مستوى العالم، إذ أنه يحتوي على إمكانيات رائعة وقد تكون غير مسبوقة وليست متوفرة في العديد من الهواتف الأخرى من نفس الفئة والتي أنتجتها الشركات الأخرى المتخصصة في الهاتف المحمول ويمكن تقسيط فوري بدون كفيل أيفون 13 أو تقسيط ايفون 12 بدون فوائد من خلال العديد من المنافذ منها مكتبة جرير ولكن لا بد من معرفة شروط تقسيط ايفون 13 برو Max بدون فوائد لذا سنقدم لكم طريقة الاستعلام عن الدفعات الشهرية وحسابها، بعد تقديم هل يوجد تقسيط في جرير للطلاب.

iPhone 13 Pro Max بالتقسيط

بالرغم من أن عروض التقسيط من مكتبة جرير تؤهل العملاء إلى الحصول على الموافقة الفورية، إلا أن هناك أيضًا مميزات أخرى وهي الحصول على مجموعة من الهدايا القيمة ومع تنوع الإصدارات، فيمكن الاطلاع على عروض iPhone 13 Pro Max بالتقسيط التالية:

الخصم الأول سيكون على جهاز ايفون 13 برو ماكس 128 جيجا بايت، فالسعر يشمل الضريبة المضافة هو 4999 ريال سعودي بخصم يصل إلى 3%.

وعلى من يريد التقسيط الدخول إلى موقع مكتبة جرير والانتقال إلى تقسيط المشتريات حتى يتم تفعيل الحاسبة الإلكترونية.

كما أن سعر الكاش لايفون 13 برو ماكس سعة 1 تيرا بايت يشمل قيمة الضريبة المضافة هو 7499 ريال سعودي، وقيمة الخصم هي 2% من سعر الجهاز، وبناءً على فترة سداد الدفعات الشهرية يتم تحديد قيمة القسط، حيث أن أعلى فترة هي ثلاث سنوات.

وقدمت المكتبة أيضًا إصدار سعة 256 جيجا بايت، بسعر الكاش شامل للضريبة بقيمة 5499 ريال سعودي، والخصم المخصص لهذا الإصدار هو 3% من إجمالي السعر.

تقسيط ايفون 13 برو Max بدون فوائد

عند انتقالك إلى رابط موقع مكتبة جرير يمكن التعرف على معايير الأهلية كاملة بناءً على ما أعلنت عنه المكتبة وشركة كوارا للتمويل لشراء المنتجات وسداد السعر على دفعات مرنة وميسرة، وقد ذكرت المكتبة أن الجهاز الذي يتم شراءه لا يمكنه استرجاعه والحصول على قيمته نقدًا بل إنها توفر شروط وأحكام للاستبدال والاسترجاع ويمكن التعرف عليها عند الحصول على عقود التقسيط من أي فرع للمكتبة.