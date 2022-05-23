تدشين اختبار نافس في المدارس الابتدائية والمتوسطة لتطوير المنظومة التعليمية بالمملكة

اختبار نافس هو اختبار تم وضعه من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة التعليم السعودي يهدف البرنامج إلي تقييم التحصيل العلمي لجميع الطلبة والطالبات في المرحلة الابتدائية، مما يعمل علي خلق روح من المنافسة البناءة بين مختلف المدارس ” الدولية -الأهلية- الحكومية “، كما يهدف الاختبار إلي تحقيق أهداف قياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية والعمل علي دعمها، وبهذا يتم رفع الجاهزية للمنافسة علي أعلي مستوياتها مما يعمل علي تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتميزها في مجالات التعليم علي المستوي الدولي.

اختبار نافس

من خلال المقال يمكنك التعرف علي الباقة التعليمية stc، وقد قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن الاختبارات سوف يتم طرحها في جميع مدارس المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة ويصل عدد الدارس التي سوف يتم تطبيق الاختبار عليها الي 20 ألف مدرسة للطلبة والطالبات في مختلف مدن ومناطق المملكة العربية السعودية، ويستهدف برنامج الاختبار ما يقرب من خمسمائة ألف طالب وطالبة، كما قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب إلي أن الاختبار سوف يتم تطبيقه سنوياً لتحقيق بعض الأهداف المرجوة منها قياس المخرجات والمستوي التحصيلي في المرحلين الابتدائية والمتوسطة،كما تقوم الاختبارات بتوفير بيانات دقيقة لدعم صناع القرار وتحفيز التميز بين المدارس والإدارات التعليمية والمكاتب،

اختبار نافس وموعد تنفيذ الاختبارات

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من خلال المقال يمكنك التعرف علي تردد قناة عين التعليمية، قد أشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب إلي أن الاختبارات الوطنية سوف يتم تنفيذها بشكل سنوي علي مستوي جميع المدارس الأهلية والدولية والحكومية، ويكون الاختبار بشكل موحد علي مستوي جميع المدارس ويشمل الاختبار المواد الدراسية التالية:

اختبار القراءة.

اختبارات موحدة لمادة الرياضيات.

اختبار مادة العلوم للصفين الثالث المتوسط والسادس الابتدائي.

ويتم الاختبار علي عينة مختارة لجميع المدارس حيث ستطبق على الصف الثالث المتوسط خلال الفترة من 6 إلى 9 /11/ 1443 الموافق 5 إلى 8 /2022/6، علي أن يتم تطبيق الاختبار على الصف السادس الابتدائي والثالث الابتدائي في عينة من المدارس خلال الفترة من 10 إلى 15 / 11 / 1443هجرية، الموافق 9 إلى 14 /6/ 2022، وستنفذ للصف الثالث الابتدائي من خلال اختبار وطني واحد يشمل القراءة والرياضيات فقط. وستُطبق استبانات لطلبة العينة في كل مدرسة، وكذلك لمديري المدارس والمعلمين وأولياء الأمور.