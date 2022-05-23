متى يحق لي اخذ جهاز من stc ووثائق التسجيل

متى يحق لي اخذ جهاز من stc وماهي شروط تقسيط جوالات بدون فوائد عن طريق الاتصالات السعودية وكوارا للتمويل فعند انضمام العميل إلى باقات مفوتر الجديدة وقيامه بسداد قيمة الفواتير شهريًا يمكن الحصول على تقسيط ايفون 13 stc أو الاشتراك في برامج أقساط سامسونج الجديدة وهناك العديد من الخدمات التي قامت الشركة بتوفيرها منها رفع الحد الائتماني للأجهزة stc كما أن هناك باقة مجانية تمنحك جهاز ذكي مجاني إن كان العميل قد سبق له الاشتراك في باقات مفوتر الجديدة أو الأنظمة القديمة لهذا سنتعرف على كيف اطلب من اس تي سي جوال ذكي.

متى يحق لي اخذ جهاز من stc

لطلب الأيفون أو أجهزة أخرى من خلال اس تي سي السعودية ينبغي معرفة الشروط، إذ أن شروط الأهلية مختلفة من عميل لآخر، حسب القطاع الوظيفي والسن وقد شاركت جهات التمويل مع الشركة في تقديم تلك الشروط إلكترونيًا، أما عن متى يحق لي اخذ جهاز من stc فيمكن معرفة إجابته من خلال الاطلاع على الشروط والأحكام التالية:

أولى الشروط هي الحد الأدنى لراتب العميل المتقدم بالطلب، إذ حددت الشركة صافي الراتب بأدنى حد ثماني آلاف ريال سعودي لمختلف القطاعات ما عدا المتقاعدين خمسة آلاف والمقيمين سبعة آلاف فقط.

وينقسم المقيم إلى موظف يعمل في القطاع الحكومي وموظف آخر يعمل في القطاع الخاص، والسن في كلا الحالات ينبغي ألا يكون أقل من 25 عام عند تقديم الطلب ووفق ما هو مُدرج في الأوراق الرسمية، بينما أقصى عمر هو خمسين عام.

وتم تحديد فترة الخدمة بعام واحد بحد أدنى لقبول طلب المقيمين، بينما الموظف السعودي العامل في القطاع الخاص، يستطيع تسجيل الطلب في حال انضم إلى الشركة منذ ستة شهور.

ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل عن الشروط والأحكام وأنظمة الباقات الأخرى للتقسيط من خلال زيارة موقع اس تي سي السعودية.

وثائق تسجيل طلب تقسيط جوالات بدون فوائد

وأعلنت الشركة عن ضرورة تقديم كافة المتطلبات للقبول في خدمة التقسيط، منها التسجيل من خلال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة للوافد مع رفع مستند التحقق الشخصي، ومستند رسمي بنكي صادر بقيمة الراتب في الثلاث شهور الأخيرة، وبيان تعريفي بالحالة الوظيفية.