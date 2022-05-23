كيف اطلب من اس تي سي جوال لعملاء باقات مفوتر

كيف اطلب من اس تي سي جوال ذكي وخصوصًا وأن جميع الشروط والأحكام متوفرة فهناك مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية من بينها تقديم معلومات عن باقات اس تي سي مفوتر وهي أحد الباقات التي تقدم خصومات مميزة على الخدمات وعلى رأسها خدمة تقسيط ايفون 13 stc كما يمكن الاعتماد على الفواتير في رفع الحد الائتماني للأجهزة الذكية من الشركة وسوف نتعرف على كيف اخذ جوال أقساط من stc في السعودية.

كيف اطلب من اس تي سي جوال

أصبحت معظم المعاملات تتم عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكترونية للشركة، وتنافس الاتصالات السعودية على تقديم العروض والتخفيضات على باقات اس تي سي أو أيضًا تخفيضات على عروض stc للأجهزة الذكية أقساط ذكية وفيما يخص كيف اطلب من اس تي سي جوال فهي كما يلي:

على العميل الدخول إلى موقع شركة اس تي سي السعودي.

عند اختيار الخدمات الإلكترونية واختيار الأجهزة ومنها كوارا للتمويل أو برامج التقسيط الأخرى ستحصل على جميع المعلومات والشروط أيضًا.

بعد الاطلاع عليها والقبول، انقر على خيار التقديم الآن.

سيتم النقل تلقائيًا للتعرف على عروض التمويل الشخصي وما هي الشروط والأحكام.

ثم اختر تبويب التقديم لتعبئة النموذج الخاص بالطلب وإرساله إلى الشركة.

مميزات تمويل كوارا واس تي سي السعودية

هناك الكثير من المميزات التي توفرها شركة التمويل المتخصصة في تقديم التمويل الشخصي لتقسيط الأجهزة الذكية في الاتصالات السعودية، ومن بين تلك المميزات:

تعتبر من أفضل الشركات التي تقدم حلول التمويل المرن.

سهلت أيضًا كافة الإجراءات المطلوبة للتسجيل في التمويل الشخصي بدون بذل الجهد.

حلول التمويل تتفق مع مبادى الشريعة الإسلامية.

باقات اس تي سي مفوتر

هناك خمس باقات مفوتر من الشركة معظمها تسمح بتقسيط الجوالات، ولكن لا بد من معرفة أولًا ما هي برامج التقسيط الموجهة إلى أنواع الهواتف الذكية، مثل تقسيط ايفون 13 الموجه إلى عملاء باقة مفوتر 4 وأيضًا باقة ماكس الجديدة وهي من الباقات التي تقدم خصومات ودعم عند تقسيط الأجهزة إذا توفرت كافة الشروط.