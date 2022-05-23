نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساعدة مالية من الأمير محمد بن سلمان الواتساب والبريد الإلكتروني للتواصل السريع في المقال التالي
يتساءل العديد من مواطنين المملكة العربية السعودية عن طرق التواصل مع المكتب التنفيذي لمساعدات الأمير محمد بن سلمان، وذلك نظراً لكم الخدمات والمساعدات التي يقدمها المكتب بشكل يومي مع اختلاف أنواع المساعدات المقدمة حسب احتياجات كل مواطن.
أرقام التواصل مع سمو ولي العهد والبريد الإلكتروني
سعيًا من المكتب التنفيذي للأمير محمد بن سلمان في قضاء حاجة المواطنين وتلبية جميع الطلبات المقدمة لمساعدة المواطنين في شتى الاحتياجات، أتاح المكتب عدة طرق للتواصل بسهولة وبشكل مباشر ولكن في مواعيد محددة بدءا من الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشر صباحاً كل أيام الأسبوع، وفيما يلي يتم توضيح طرق التواصل.
- التواصل عن طريق البريد الإلكتروني mailto:[email protected]
- التواصل عن طريق صندوق البريد ١١١١١.
- التواصل عن طريق الموقع الإلكتروني mailto:[email protected]
- التواصل عن طريق رقم الفاكس: 22966114803572
- للتواصل عن طريق رقم الجوال الخاص بديوان ولي العهد: ٠٠٩٥٥١١٤٨٨٢٢٢.
خطوات إرسال برقية للأمير محمد بن سلمان
يقدم ديوان سمو ولي العهد جميع المساعدات التي يحتاجها المواطن السعودي، حيث أتاح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إمكانية التواصل المباشر معه عن طريق البرقيات والرسائل وذلك من خلال الخطوات التالية:
- الاتصال برقم ٩٦٩ وهو الرقم الخاص بالديوان الملكي السعودي.
- أثناء المكالمة الهاتفية قم بالضغط على رقم واحد.
- سيتم توجيهك مباشرة للتحدث مع إحدى الموظفين واستلام المعلومات الخاصة بالبرقية.
- قم بالإجابة على جميع الأسئلة الخاصة بالبيانات الشخصية و طرق التواصل.
- سوف يقوم الموظف بإعطاء المواطن رقم خاص بالبرقية التي تم إرسالها حتى يتمكن كلاً منهما من التواصل مجدداً من خلال ذلك الكود.
- ومن الجدير بالذكر أنه في حالة عدم تلقي أي إجابة من ولى العهد فسوف يتم منح المواطن إمكانية التواصل مرة أخرى مع الأمير ولكن بعد مرور أربع أشهر
خطوات إرسال برقية لسمو الأمير محمد بن سلمان عبر الجوال
يتم ذلك من خلال الخطوات التالية:
- تحميل التطبيق الإلكتروني MYSTC
- تثبيت التطبيق على الهاتف الجوال.
- فتح نافذه خدماتي.
- تسجيل البيانات الخاصة بإنشاء حساب جديد.
- اختيار إرسال برقية.
- كتابة نص البرقية.
- الضغط على إرسال وكتابة الرقم ٩٦٩.
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