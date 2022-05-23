لا ترهق نفسك واستلم تمويل سريع بدون الكفيل 300 ألف ريال عند وجود التزامات كثيرة بعروض أكثر تميز

نعرف جميعاً أن مصرف الراجحي من أكبر المصارف التي توجد في المملكة العربية السعودية بكافة محافظاتها،. وسبب تميز هذا المصرف أنه يقوم بتقديم الكثير من خدمات التمويل المتنوعة التي تعمل كأداة جذب كبيرة للعملاء الموجودين في المملكة. وهذا بسبب تقديم أفضل تمويل سريع للأشخاص دون الحاجة لوجود كفيل لكافة عملائه المتعاقدين معه. يتميز بأنه تمويل شخصي دون تحويل راتب عند وجود التزامات كثيرة. ولكن يجب قبل طلب التمويل السريع والفوري من غير الكفيل الاطلاع على مجموعة الشروط التي قد وضعتها إدارة البنك لمن يرغب في الحصول على تمويل من خلاله.

شروط التمويل الشخصي السريع للحصول على افضل سعر



قد أعلن مصرف الراجحي عن مجموعة شروط يجب أن تتوافر في العملاء حتى يكون لديهم القدرة في الحصول على تمويل شخصي سريع دون الحاجة لعقد اتفاقية مع البنك وتحديداً للقطاع الخاص، ودون الحاجة لوجود عملية تحويل الراتب الشهري. ومن أبرز تلك الشروط نجد:

ألا يتعدى عمر الشخص المتقدم للحصول على التمويل عن 60 عاماً وهذا في حالة ما كان هذا العميل موظف. أما إذا كان مواطن متقاعد عن العمل فيجب ألا يتعدى عمره عند طلب التمويل عن 70 عاماً.

إذا كان المتقدم موظف يجب ألا يقل راتبه الشهري عن 2000 ريال سعودي. وإذا كان المتقدم شخص متقاعد عن العمل يجب ألا يكون معاشه أقل من 1900 ريال سعودي.

وفي حالة ما كان الشخص مقيم في المملكة العربية السعودية يجب ألا يكون دخله الشهري أقل من 5000 ريال سعودي.

ضرورة إثبات أن المتقدم للحصول على القرض يكون من ضمن العاملين في الجهات المعتمدة مع مصرف الراجحي.

أهم الشروط وهي تجهيز كافة الأوراق المطلوب تقديمها، من: الهوية الشخصية، أو مستند الإقامة، أو تعريف راتب.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل شخصي فوري

عندما يرغب المواطن في الحصول على تمويل شخصي سريع من بنك الراجحي دون كفيل يجب أن يقدم بعض المستندات التي تكون كما يلي:

ضرورة تقديم مستند به كشف حساب بنكي لآخر معاملات تمت في 6 أشهر مضت.

يجب توفير قسائم الرواتب الأخيرة، أو أوراق الاقتطاع الخاصة بالكوادر العسكرية.

من الشروط أن يتم تقديم قسيمة خاصة بالستة أشهر التي مضت إذا كان العميل لا يمتلك راتب شهري ثابت.

لا تنسوا أن تقوموا باتباع الشروط وتجهيز المستندات لحصول سريع على التمويل بدون الكفيل في المملكة واحضار أمولك بسرعة إليك.