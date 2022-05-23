نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط إسقاط المركبة الكترونيا عبر ابشر ومعرفه خطوات تنفيذ الخدمه عبر الموقع الرسمي المنصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط إسقاط المركبة من اهم واحدث الخدمات الإلكترونية الجديدة. التي تم إطلاقها والإعلان عنها حديثا في خلال هذه الأيام لجميع المستفيدين بالتعاون مع الإدارة العامه للمرور السعودي. كما تم الإعلان عن الخدمه الإلكترونية الجديدة عبر الصفحة الرسمية لمنصة ابشر الإلكترونية. علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه ألى ذلك أيضا تم الإعلان عن العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة أيضا والتي ثار التساؤل عليها كثيرا من قبل المستفيدين والتي من أهمها. اصدار إذن إصلاح مركبه الكترونيا عبر ابشر ومعرفه الشروط الخطوات الصحيحة لتنفيذ الخدمه. كما تم الإعلان أيضا عن الغاء تأشيره خروج نهائي الكترونيا بالخطوات من الموقع الرسمي لأبشر ومعرفه شروط الخدمه. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمه وتنفيذها كما أعلنت عنها المنصة.

خدمه إسقاط المركبات

أعلنت منصه ابشر عن العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة والتي شملت خدمه إسقاط المركبات. والتي تتيح لجميع المستفيدين من إسقاط المركبات في مختلف مناطق المملكة. وذلك في المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات المهملة و ألتألفه كما جاء وفق قرار مجلس الوزراء والتي تنتهي في 1 مارس 2023.

شروط إسقاط المركبة

كما أعلنت المنصة أيضا عن اهم شروط إسقاط المركبة الكترونيا والتي يجب توافرها عند طلب الخدمه والتي نوضحها من خلال الأتي :

أن لا يكون علي المركبة أي مستحقات ماليه أو غرامات تأخير إذا لم يكن استثناء نظامي صادر لها.

أن تكون رخصه سير المركبة ساريه.

يجب أن يكون صاحب المركبة علي قيد الحياه.

التأكد من أن المركبة لا يكون عليها طلب إسقاط قيد الأجراء.

يجب علي مالك مؤسسه التشليح التعهد بتسليم اللوحات للمرور في خلال 5 أيام عمل.

خطوات إسقاط المركبات

بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت منصه ابشر عن طريقه إسقاط المركبات وذلك عن طريق التوجه إلي المراكز المعتمدة أو ألتآلفه وهي التشليح. وبعدها يتم إعطاء رمز التحقق للمستلم والخاص بإسقاط المركبات إلي منشأة البيع ومكابس الحديد.