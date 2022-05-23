الاحصاء الذاتي التعداد السكاني وفق الهيئة العامة للاحصاء بالسعودية 2022

الاحصاء الذاتي احدى الطرق التابعة للهيئة العامة للاحصاء بالسعودية 2022 للتعداد السكاني بالمملكة للسكان والمساكن 2022 والذي يعد التعداد الخامس في تاريخ السعودية وأول تعداد منذ 12 عام مضت وقد لاقى الأمر دعوات بالمشاركة من كافة مؤسسات بالمملكة لحث المواطنين على المشاركة لأهمية التعداد وأثره على تطور المملكة، وقد استهدف تعداد السكان بالسعودية كافة الأسر والأفراد والمواطنين المقيمين داخل أراضي المملكة وأيضًا الموجودين خارج الممكلة بصفة مؤقته أقل من 12 شهر ليتم عدهم مع أفراد أسرهم، وقد خصصت الهيئة العامة للإحصاء أكثر من طريقة لانجاز تلك المهمة على أكمل وجه منها العد الإلكتروني عن طريق رابط التسجيل بالتعداد السكاني، والطريقة الثانية وهي العد الميداني من قبل موظفي الهيئة العامة للاحصاء، والطريقة الأخيرة هي محطات العد الذاتي حيث بإمكان المواطنين ملاقاة باحثي الجودة داخل المراكز التجارية أو مواقف السيارات وغيرها من الأماكن العامة والتسجيل من خلالهم.

الاحصاء الذاتي للهيئة العامة للاحصاء بالسعودية 2022

إضافة لما سبق ذكره فإن الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية خصصت ثلاث طرق متنوعة للتعداد السكاني ومنها العد الذاني هي كالتالي:

أولًا الطريقة الأولى هي من خلال العد الإلكتروني من خلال تسجيل الأفراد لبياناتهم عبر رابط التسجيل بالتعداد السكاني .

. كذلك الطريقة الثانية وهي العد الميداني التي يقوم بها باحث الجودة المعين من قبل الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية لتلك المهمة.

التي يقوم بها باحث الجودة المعين من قبل الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية لتلك المهمة. في النهاية طريقة محطات العد الذاتي حيث بإمكان المواطنين ملاقاة باحثي الجودة داخل المراكز التجارية أو مواقف السيارات وغيرها من الأماكن العامة وتسجيل بياناتهم.

أهمية عملية تعداد السكان بالمملكة 2022

كما وجب الذكر بأن من أهم أهداف تعداد السكان في السعودية 2022 والتي يسعى لها القائمين على شؤون المملكة التالي:

أولًا من خلال قاعدة بيانات تعداد السكان يتم رسم خارطة سياسية واجتماعية واقتصادية تصب في صالح جموع المواطنين بهدف الارتقاء بمستوى المملكة في كافة المجالات.

كذلك تلعب قاعدة بيانات التعداد السكاني دورًا هامًا في تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين على أراضي المملكة.

كما تعمل قاعدة بيانات تعداد السعودية على مساعدة رواد الأعمال والقطاع الخاص بالمملكة في تطوير أعمالهم بما يتناسب ومصلحة الاقتصاد السعودي.

أيضًا يوفر تعداد السعودية متطلبات الباحثين والمسؤولين بالمملكة في الحصول على بيانات تساعدهم في تدشين الخطط التنموية بالمملكة .

في النهاية تساعد بشكل أساسي في تحقيق رؤية المملكة 2030 من أجل مستقبل أفضل والارتقاء بكافة المجالات بشكل تنافسي عالمي.

رابط التسجيل في التعداد السكاني العد الذاتي بالسعودية 2022

إضافة لما سبق لراغبي التقديم في التسجيل بالتعداد السكاني 2022 اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا قيام راغب التقديم باولوج إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لبوابة تعداد السكان في السعودية. كذلك القيام بإجراء عملية التسجيل من خلال النفاذ الوطني، ومن ثم القيام بتعبئة كافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح. أيضًا النقر على خانة أنا لست روبوت ومن ثم إدخال رمز التحقق ، ثم النقر على خانة تسجيل الدخول. في النهاية القيام بمتابعة التعليمات الموجودة أمامك على الشاشة حتى تتم عملية التسجيل بنجاح.

رواتب ومكافآت موظفي باحثي الجودة تعداد السكان بالسعودية 1443

في الختام فعن رواتب موظفي التعداد السكاني وفق ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية فهي التالي: