كيفية التسجيل في العد الذاتي لتعداد السعودية 2022 إلكترونياً وآخر موعد للمشاركة

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عمر شويل - جدة أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية عن كيفية التسجيل في العد الذاتي لتعداد السعودية 2022 إلكترونياً وذلك تيسيراً على المواطنين من خلال ملء استمارة عبر موقعها الإلكتروني منذ فترة، فيما يأتي ذلك ضمن حملة تقوم بها الحكومة السعودية لجمع البيانات الإحصائية بهدف مساعدة صُناع القرار لرسم السياسات الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تصبّ في مصلحة المجتمع، بالإضافة أنه يساعد أيضاً على تطوير الخدمات العامة المختلفة كالمستشفيات والمدارس وتخطيط المدن لسُكّان البلاد.

كيفيه التسجيل في العد الذاتي لتعداد السعودية 2022 إلكترونياً

ويُمكن التسجيل في العد الذاتي لتعداد السعودية 2022 إلكترونيا، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:

الدخول إلى رابط العد الذاتي عبر بوابة الهيئة العامة للإحصاء. الضّغط على أيقونة العد الذاتي. تسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحّد أو بوابة الهيئة العامة للإحصاء. ملء استمارة التعداد. اعتماد استمارة التعداد خلال الفترة المحددة من 10 مايو إلى 25 مايو 2022م.

شارك الآن في #تعداد_السعودية_2022 من خلال رابط العد الذاتي قبل تاريخ 25 مايو:https://t.co/MlLTscNMLt#نعد_لنعد للمستقبل#أنا_شاركت — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) شارك الآن في #تعداد_السعودية_2022 من خلال رابط العد الذاتي قبل تاريخ 25 مايو:https://t.co/MlLTscNMLt#نعد_لنعد للمستقبل#أنا_شاركت — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) May 18, 2022

ما هو آخر موعد للمشاركة في العد الذاتي بالسعودية 2022

وأفادت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، بأن موعد المشاركة في العد الذاتي للعام الحالي، تبدأ من يوم الثلاثاء 10 مايو وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2022م، أي بقي يومين فقط على انتهاء التسجيل والمشاركة في هذه الحملة، ومن المقرر أن يجري الإعلان عن نتائج تعداد السعودية 2022، خلال الربع الرابع لهذا العام، أي خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2022.

ما هي مميزات العد الذاتي أونلاين؟

ويشمل العد الذاتي أونلاين لتعداد السكان في المملكة العربية السعودية، على عدد من المميزات، إذ لا يحتاج المواطن أو المواطنة إلى زيارة المواطنين من أجل التعداد، وهو ما يحدث مع الباحثين الميدانيين، لأن تعبئة الاستمارة يتم إلكترونيا في أي وقت ومن أي مكان في المملكة، كما يمكن تعبئة جزء من البيانات واستكمال الباقي لاحقا، بالإضافة إلى إلى توفر عدة لغات لغير الناطقين باللغة العربية، ومن الممكن ملء البيانات عن طريق محطات العد الذاتي الموجودة في مراكز التسوق المختلفة، إذ تُمكّن الأفراد وأرباب الأسر من ملء استمارة التعداد بمساعدة موظف.