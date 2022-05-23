نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة شوال مطولة للجامعات للعام الدراسي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يكثر البحث في الساعات الأخيرة حول إجازة شوال مطولة للجامعات للعام الدراسي 1443 هـ، حيث يهتم الطلاب دائما بمعرفة توقيت وأيام الإجازات الرسمية من أجل استغلالها أفضل استغلال وقضاء أوقات ممتعة، وحيث أن الإجازات المطولة في السعودية عادة ما تدمج أكثر من يوم عطلة في إجازة متصلة، فإنها تصبح فرصا أكبر للسفر والرحلات، أو حتى الاسترخاء وقضاء الوقت في البيت، ونعرف معا عبر هذا المقال موعد إجازة شوال مطولة للمدارس والجامعات للعام الدراسي 1443.

وبحسب توجيهات وزارة التعليم السعودية، فإنها تمنح إجازة شوال مطولة للجامعات في العام الدراسي الحالي، في يومي 24 و 25 شوال 1443 الموافق 25 و 26 مايو 2022 م.

ما هي الإجازات المطولة في السعودية

من أهم تحديثات وزارة التعليم السعودية التي اتخذتها في فترة انتشار فيروس كورونا، هي العمل بنظام إجازة نهاية الأسبوع المطولة، وهي عبارة عن إجازة من أول يوم الأربعاء وحتى السبت وتقليل عدد أيام الحضور النظامي في المدرسة، مع الاعتماد جنبا إلى جنب على الدراسة الإلكترونية عبر المنصات بنظام الأونلاين، وكان هذا للحد من انتشار فيروس كورونا في بدايته، وفيما بعد تم اتخاذه كأسلوب تطويري من أجل النهوض بالتعليم، كما صرح وزير التعليم السعودي إن الإجازات المطولة بهدف كسر حالة الجمود لدى الطلاب والتخفيف عن كاهلهم.

مؤتمر وزارة التعليم السعودية 1443

وقد قابل معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الاثنين الرئيس التنفيذي للمجلس الثقافي البريطاني د.سكوت ماكدونالد، ضمن جدول أعمال زيارته إلى المملكة المتحدة للمشاركة في المنتدى الدولي للتعليم 2022، والذي يقام في لندن هذه الأيام .

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون القائم بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة ضمن الشركة الإستراتيجية السعودية – البريطانية في مجال التعليم، والانتفاع من الخطط والبرامج التنموية التي تقيمها مؤسسات التعليم في البلدين.

وخلال اللقاء تم تبادل الأحاديث حول التعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في المجالات العلمية، مع التشديد على دعم المجلس الثقافي البريطاني لنظم تعليم اللغة الإنجليزية للطلبة المبتعثين إلى الجامعات البريطانية في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث خارجا.