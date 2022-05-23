نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov رابط التسجيل وشروط الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستمر عدد كبير من المتابعين في التساؤل لمعرفة طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443، وعن الرابط الالكتروني المخصص من أجل التسجيل في النظام، وغيرها من الشروط والأحكام للحصول علي دعم مالي من المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحياة كريمة أفضل لجميع المواطنين، وفي هذا الصدد نوضح مزيد من المعلومات والتفاصيل.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هناك تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد للاستفادة من التسجيل في البرنامج، وذلك بداية من تاريخ 05 / 04 / 1444 هـ وحتي يوم 30 / 10 / 2022 م، وقد وضجت أيضاً أن المعاش لن يتوقف أو ينقص لأي مستفيد سابق تثبت حاجته خلال هذه الفترة أو بعد الانتقال للنظام الجديد، علي أن يتم إتخاذ كافه الاجراءات النظامية في حق جميع من يتقدم بالمعلومات المضللة للمستفيدين.

أوضحت في بيان رسمي عن وزارة الموارد البشرية أن طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور عن طريق رابط الكتروني رسمي، ومن خلال الخطوات التالية.

قم في البداية بزيارة رابط منصة الضمان الاجتماعي «اضغط هنا».

ومن ثم قم بالبدء في التعرف على الشروط والأحكام.

عندها قم بأدخال المعلومات المطلوبة للتسجيل.

وفي النهاية وبعد الانتهاء والتأكد من دقة البيانات.

يتم إرسال النموذج إلى اللجنة المختصة. شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور كما فسرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن هناك شروط للاستحقاق في الضمان الاجتماعي المطور من أجل منح المواطنين الأولوية في الحصول علي الدعم من أجل حياة كريمة مستقرة بدون أي مشاكل، وذلك من خلال الشروط التالية. أولا الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.

ثانيا أن لا يكون يعيش المستفيدين في أحدي الدور أو المراكز الإيوائية التي تكفلها الدولة.

تمنح المعاش إلي ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام، والمواطنين من أصحاب البطاقات المتنقلة.

ومن يقل دخله عن 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالاً لكل فرد

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