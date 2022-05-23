متى يتم الرد من بنك التسليف بخصوص قرض وكيفية التواصل مع البنك

متى يتم الرد من بنك التسليف بخصوص قرض يهتم بها الكثير من المتقدمين للحصول على القرض لمعرف كم يستغرق الطلب للموافقة علية وفقا للشروط محددة وضعها بنك التنمية الاجتماعية، تختلف بذلك أنواع القروض التي يقدمها بنك التسليف، حيث أنه يمكن للعملاء الحصول على قرض الزواج، أو قرض ترميم المنازل، أو قرض لتسهيل الظروف المعيشية الصعبة، يجب على العميل الاطلاع على الشروط و الالتزامات الخاصة بنظام التمويل قبل البدء بالتسجيل للتأكد من مطابقته لشروط التمويل في البنك، يرجى من العملاء تكرار الدخول على حسابهم مع مرور الوقت لمتابعة حالة طلبهم حيث أنه من الممكن أن لا تصل رسائل الجوال لأي أسباب، كما يقدم بنك التنمية الاجتماعية خدمات كثيرة منها كيفية التواصل مع البنك او قروض المتقاعدين وغيرها لأنه يعتبر من اهم مصارف المملكة حاليا الذي يعتمد علية الكثير من ذوى الدخل المحدود في تحسين الدخل والمعيشة.

متى يتم الرد من بنك التسليف بخصوص قرض

يتم الرد من قبل بنك التسليف عليك الانتظار من ثلاث أيام إلى 10 أيام لمعرفة قبول القرض أو رفضه، حيث يقوم الفريق باستقبال الطلبات الخاصة بالقروض بعد تقديم جميع الأوراق المطلوبة الخاصة بالعملاء ويتم البدء بعملية التدقيق والتأكد من صحة هذه الأوراق الخاصة بالطلبات، وأن الرد من بنك التسليف سيكون عبر رسالة نصية على الهاتف المحمول، والتي ستتضمن قبول طلب حصول العميل على القرض أم لا، يرجى التأكد من أن يكون رقم الجوال و البريد الإلكتروني المسجل في الحساب صحيحين حيث انه سيتم التواصل مع العملاء من خلالهما، سيتم التدقيق في الطلب من قبل الخدمة و يتم تحديد حالته مباشرة بعد التسجيل.

كيفية التواصل مع بنك التسليف