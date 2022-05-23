رسوم مكتب العمل لتجديد الإقامة وعقوبات التأخير في تجديد الإقامة

رسوم مكتب العمل لتجديد الإقامة هي واحدة من اهم الخدمات التي يهتم بتنفيذها كافة المقيمين في المملكة العربية السعودية حتي لا يتم وضع أسماءهم ضمن الأشخاص المخالفين لقانون الإقامة علي الأراضي السعودية، حيث يعد دفع رسوم الإقامة من الشروط الأساسية لتجديد الإقامة في السعودية بشكل سليم حتي لا يتم ملاحقته من السلطات المعنية هناك، لذا فيهتم الكثير من الوافدين بالإطلاع على رسوم تجديد الإقامة قبل البدء في إجراءات التجديد ودفع الرسوم المطلوبة حتي يقومون بتسديدها، وتعد بطاقة الإقامة المستند الرئيسي الذي يثبت إقامة الوافد داخل أراضي السعودية بشكل قانوني، ويتعين على الوافد تجديد إقامته قبل انتهاء صلاحيتها وفي الموعد المحدد لتفادي العقوبات والتي سوف نذكرها لكم في السطور التالية.

رسوم مكتب العمل لتجديد الإقامة في السعودية

وكما تحدثنا في مقالات سابقه عن ضرورة دفع رسوم تجديد الإقامة لابد أيضا أن تكون علي علم بما هي المتطلبات التي يتم تسديدها لمكتب العمل عند تجديد الإقامة، حيث تبلغ رسوم مكتب العمل لتجديد الإقامة في السعودية 650 ريال، وهي رسوم يدفعها جميع فئات الوافدين من بينهم العمال والمزارعين ماعدا العمالة المنزلية، وتصل رسوم مكتب العمل لتجديد الإقامة للعمالة المنزلية 600 ريال، وفي حالة تجديد الإقامة لمرافقين الوافدين فإن قيمة التجديد للفرد الواحد تبلغ 2000 ريال.

عقوبات التأخير في تجديد الإقامة

إذا تأخر الوافد عن تجديد إقامته في الموعد المطلوبة فإنه يدفع غرامة مالية قدرها 500 ريال.

إذا تكررت المخالفة للمرة الثانية وتأخر الوافد في تجديد إقامته فإن قيمة الغرامة المالية ترتفع لتصل إلى 1000 ريال.

يتم ترحيل الوافد من أراضي السعودية نهائيًا إذا تأخر في تجديد إقامته للمرة الثالثة.

الجدير بذكراننا قد شرحنا في مقال سابق خطوات الاستعلام عن سداد مكتب العمل برقم الإقامة والتي هي من الخطوات التأكيدية من انك قد قمت بالتجديد بشكل سليم.

كيفية تجديد الإقامة عبر أبشر

ويمكن من خلال المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية ابشر أن تقوم بالعديد من المهام وإنجار الكثير من الخدمات مثل استخراج تأشيرة خروج وعودة مفردة التي كانت في الماضي تطلب الكثير من العناء والتعب في التنقل بين أروقه المكاتب الحكومية لإنجاز ماهو مطلوب منك، أما الآن يمكن أنجارها بكل سهوله ويسر واليكم خطوات تجديد الإقامة عبر ابشر: