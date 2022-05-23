غرامة تأخير سداد التأمينات الاجتماعية تعرف على قيمتها وطريقة تقديم طلب للإعفاء. تعتبر مؤسسة التأمينات الاجتماعية من أهم وأكبر المؤسسات التي تقدمها الحكومة السعودية. حيث تقدم الحكومة السعودية لمواطنيها داخل المملكة العربية السعودية العديد من المؤسسات والجهات التي تعمل على تقديم المساعدات والخدمات للمواطن. كما تأتي مؤسسة التأمينات الاجتماعية على رأس جميع هذه المؤسسات. ولكي تستمر المؤسسة في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين فهناك مجموعة من المستحقات التي يجب أن يقم بسدادها المواطن. كما إنه في حالة تأخير المواطن عن سداد هذه المستحقات يتم فرض غرامة تأخير يجب عليه سدادها. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض قيمة مبلغ الغرامة وكذلك طريقة تقديم طلب ليتم الإعفاء عن سدادها. كما يمكنك التعرف أيضاً على نسبة خصم التأمينات الاجتماعية من الراتب وطريقة التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

غرامة تأخير سداد التأمينات الاجتماعية

تعتبر مؤسسة التأمينات الاجتماعية مؤسسة عامة كما إنها مؤسسة مستقلة في الناحيتين سواء المادية أو الإدارية. كما تعتبر المؤمن أهم مؤسسات الحكومة السعودية حيث إنها تعمل على تقديم الحماية الاجتماعية لموظفي القطاع العام وكذلك القطاع الخاص. وهناك بعض المستحقات التي يجب على مستفيدي المؤسسة سدادها. وعند تأخير المستفيد عن السداد يتم فرض غرامة تأخير من قبل المؤسسة. ولقد قام قانون نظام التأمينات الاجتماعية بتحديد قيمة هذه الغرامة بحيث تكن بنسبة 2٪ من قيمة الاشتراك المستحق عن كل شهر. كما قام القانون بوضع حد أعلى لقيمة هذه الغرامة كما حدد بعض الحالات التي يتم بها إسقاط هذه الغرامة.

تقديم طلب إعفاء من السداد

حيث إنه عند توافر الشروط التي حددها نظام التأمينات الاجتماعية في المستفيد يتم الإعفاء من سداد غرامة التأخير. ولكي يتمكن من الإعفاء يجب تقديم طلب ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة لتقديم طلب الإعفاء كما يلي: