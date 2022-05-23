خطوات التسجيل في سند وشروط الأهلية للمقبلين على الزواج

واحد من اهم البرامج الداعمة للشباب السعودي، سنتعرف على خطوات التسجيل في سند محمد بن سلمان، هذا البرامج الهام لمن ينطبق عليهم شروط الأهلية من الشباب المقبل على الزواج في المملكة، حيث يمكن التقديم على البرنامج بعد الإطلاع على شروط برنامج سند، التي تم إقرارها والإعلان عنها من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بقبول الطلبات، والتي تشير إلى ضوابط استحقاق الدعم المالي، ومن هم الفئات التي يحق لها التقديم على تلك المبادرة التي تم إطلاقها برعاية كريمة من سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أواخر عام 2018 ولا تزال مستمرة، وتهدف إلى تحقيق الاستقرار الأسري بين المواطنين والمواطنات الغير قادرين على تحمل الأعباء بما يحقق رؤية المملكة 2030.

شروط برنامج سند محمد بن سلمان

كي يستفيد المواطن من مبادرة سند يجب أن تتحقق في طلبة شروط استحقاق برنامج سند التي تم وضعها لوصول الدعم لمن يستحق وهي كالتالي:

المتقدمين للمبادرة من المواطنين السعوديين.

عمر الزوج لا يزيد عن 40 عام ولا يقل عن 21 عام.

عمر الزوجة لا يقل عن 18 عام.

اشترطت المبادرة في المتقدمين على الدعم المالي أن يكون حاصل على مؤهل تعليمي لا يقل عن الثانوية العامة.

أن تكون تلك هي المرة الأولى للزواج للحصول على الدعم.

لا يكون قد مر على عقد الزواج أكثر من عام عند التقديم على المبادرة.

لا يزيد راتب الزوج عن 4 ألاف ريال شهري.

لا يكون المهر المقدم للزوجة اكثر من 50 ألف ريال سعودي.

اجتياز دورة الوعي المالي الخاصة بالمبادرة بنسبة 60 % على الأقل.

الأولوية تكون لأبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة والهمم والأيتام

خطوات التسجيل في سند للزواج

نأتي للحديث عن خطوات التقديم على سند للزواج تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان والتي يمكن معرفتها من تلك البيانات وهي: