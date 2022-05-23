طريقة التسجيل في دعم ريف 1444 – 1443 بعد التعديل وموعد نزول الدعم الريفي

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في دعم ريف وموعد نزول الدعم الريفي لهذا الشهر الذي طال انتظاره من قبل الملايين من المستفيدين من هذا الدعم المقدم من الحكومة السعودية، من المعروف أن برنامج دعم ريف تابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم تقديم هذا الكيان لدعم أهل الريف والمزارعين وصغار المنتجين، ويقدم دعم ريف بطريقتين (طريقة توفير مشاريع للتطبيق)، أما الطريقة الأخري (تقديم الدعم المالي للمزارعين) ويتم تنفيذ ذلك للتنمية والتطوير والرؤية المستقبلية ٢٠٣٠ داخل المملكة، وفقا إلى الشروط التي وضعتها الوزارة.

طريقة التسجيل في دعم ريف

يكون التسجيل في دعم ريف يتم إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى بوابة ريف الإلكترونية من خلال كتابة الرابط الخاص بها. القيام بالنقر علي تسجيل حساب جديد. نقوم بتسجيل وإدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة. الاسم رباعي، رقم الهوية الوطنية، كتابة تاريخ الميلاد، رقم الجوال ، كلمة المرور. رؤية رمز التحقق. مراجعة البيانات والتأكيد من صحتها ثم الضغط علي تسجيل. أدخال رمز التحقق الذي تم أرسالة علي رقم الهاتف. وبهذا تكون انتهيت من التسجيل في برنامج دعم ريف.

رابط التسجيل في الدعم الريفي

تعمل الحكومة دائما باستمرارية داخل المملكة علي تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين بدولة السعودية للإنجاز وتيسير الأمور لقضاء المعاملات الحكومية من خلال شبكة الأنترنت من خلال أي مكان في أي وقت حيث يتم الدخول من خلال الرابط الخاص ببرنامج دعم ريف للحصول علي الدعم عن طريق الضغط علي هذا الرابط ( https://reef.gov.sa ) واتباع الخطوات التي سبق لنا ذكرها لتسجيل.

تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة

يتاح للأسر المنتجة التسجيل في دعم ريف للحصول علي الدعم المالي من خلال وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية ليتم دعم المزارعين واسرهم في مختلف المجالات الريفية ونقوم بالتسجيل للتقديم من خلال تلك الخطوات:

أولا الدخول علي رابط دعم ريف.

القيام بالنقر علي طلب الدعم.

الضغط علي تسجيل جديد.

نقوم باختيار برنامج دعم الأسر المنتجة ثم التقديم.

ملأ وتسجيل كافة البيانات المطلوبة وكتابتها بشكل صحيح.

طريقة التسجيل في دعم ريف للعاطلين

القيام باتباع تلك الخطوات حتي يتم الاشتراك والتسجيل في ريف للعاطلين:

الضغط علي رابط الدخول هذا ( reef.gov.sa ).

). القيام بالنقر علي طلب الدعم من خلال البوابة الإلكترونية.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة والتأكد من أنها صحيحه.

نقوم بإدخال رمز التحقق الظاهر.

النقر علي تسجيل وانتظر معرفة كلمة المرور من خلال الرسالة المرسلة إلى رقم موبايلك.

القيام بكتابة كلمة المرور.

ثم يتم ملأ نموذج دراسة الجدوى للمشروع الذي ترغب فيه بكل التفاصيل اللازمة له.

يتوجب تسجيل رقم الايبان الخاصة للمستفيد من دعم ريف للعاطلين.

عليك باختيار ثلاث برامج فقط للدعم.

موعد نزول الدعم الريفي لهذا الشهر

كشفت وزارة الزراعة موعد نزول الدعم الريفي لهذا الشهر مايو 2022 والمقرر أن يتم صرفه طبقا لما تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء 1 يونيو 2022 الموافق 2 / 11/ 1443، واليك شروط دعم ريف.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح طريقة التسجيل في دعم ريف 1444 – 1443 بعد التعديل وموعد نزول الدعم الريفي.