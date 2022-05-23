نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة التمويل العقاري في بنك الراجحي في المقال التالي

تتمثل طريقة استخدام حاسبة التمويل العقاري بمصرف الراجحي 1443 ، في معرفة القيمة الفعلية للتمويل الذي حصل عليه المستفيد بناءً على بعض المعلومات التي أدخلها المستفيد في النظام ، وسيكون معدل الربح السنوي متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية يقدم مصرف الراجحي عددًا من مخططات التمويل العقاري المدعوم كما يوفر خدمة حاسبة التمويل التي تمكن الأفراد الراغبين في شراء منزل من خلال التمويل العقاري من احتساب قيمة التمويل الذي يحصل عليه المستفيد من البنك. حاسبة التمويل العقاري ببنك الراجحي تُستخدم حاسبة التمويل العقاري لعام 1443 هـ المدعومة من مصرف الراجحي على النحو التالي: قم بتسجيل الدخول إلى حاسبة التمويل العقاري من مصرف الراجحي اختر قطاع التوظيف اختر تاريخ استحقاق مناسب أدخل عمر المستخدم أدخل قيمة الراتب الشهري للعميل اكتب سعر بيع العقار أدخل مبلغ الدفعة الأولى انقر فوق الحساب سيتم عرض صافي قيمة التمويل بناءً على البيانات المدخلة ، وسيتم عرض الهامش الإجمالي السنوي للتمويل. شروط التمويل العقاري في الراجحي وافق مصرف الراجحي على بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها العملاء الراغبون في الاستفادة من خدمات التمويل العقاري المدعومة ، وهي موضحة أدناه: يجب أن يذهب راتب العميل إلى مصرف الراجحي يعمل العميل في إحدى الكيانات المسجلة لدى مصرف الراجحي يجب أن يكون المتقدمون سعوديين يجب ألا يقل راتب المتقدم في القطاع الحكومي عن 5000 ريال سعودي و 7500 ريال للقطاع الخاص يجب أن يكون المتقدم قد عمل لمدة لا تقل عن 6 أشهر في القطاع الحكومي وسنة واحدة على الأقل في القطاع الخاص. مميزات خدمة القرض المدعوم تتمتع الخدمات المالية المنزلية التي يدعمها مصرف الراجحي بالعديد من المزايا مقارنة بأي بنك آخر ، بما في ذلك: يمكن للأفراد التسجيل إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للاستفادة من خدمات الرهن العقاري

مدة التقسيط تصل إلى 30 سنة

يمكن للعديد من العملاء تقديم طلبات الرهن العقاري المشتركة

سرعة الاستجابة حيث يمكنك تلقي طلبات التمويل في مدة تصل إلى 10 أيام

سياسة التمويل والمرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. عمر شويل - جدة حاسبة التمويل العقاري في بنك الراجحي - ثقفني

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