رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد موقع الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

بدأت الحكومة السعودية رسمياً هذا العام في تطبيق نظام الضمان الاجتماعي المطور بشكله الجديد والذي يستهدف شرائح المجتمع السعودي الأكثر فقراً واحتياجاً كما يستهدف القضاء على البطالة والتسول والفقر ويهدف لكفالة الايتام والمحتاجين وفيما يلي نذكر كل ما يختص بتفاصيل هذا النظام الجديد ونقوم بنشر رابط التسجيل وكيفية التسجيل والشروط المطلوب توافرها في المتقدمين لهذا الضمان.

رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد

تم فتح باب التسجيل في هذا الضمان وتستعد الحكومة لاستقبال طلبات التسجيل وفرزها واختيار الأشد احتياجا للقبول، وتضع الحكومة عدة شروط لقبول التقديم، ويكون الضمان عبارة عن راتب شهري نقدي يتم منحه للمتقدم المقبول شهرياً عن طريق البنك.

وقد أطلقت الحكومة السعودية منصة رسمية خاصة للتسجيل في الضمان الاجتماعي ومتابعة كل ما يختص بهذا الصدد وهو موقع الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي السعودي المطور

يمكن التسجيل في النظام الجديد وادخال بيانات المتقدم الى الموقع الرسمي كالتالي:

قم بالدخول الى موقع الضمان الاجتماعي الرسمي من هنا.

قم بعمل حساب رسمي دائم على هذا الموقع.

لعمل حساب دائم اتبع الخطوات التالية.

قم بادخال رقم الهوية الخاص بك.

قم بادخال تاريخ ميلاك بالتاريخ الهجري.

ثم بعد ذلك ادخل رقم الجوال الخاص بك.

أعد تأكيد رقم الجوال.

بعد ذلك يطلب منك الموقع القيام بعملية حسابية بسيطة للتأكد بأنك لست برنامج.

قم بادخال رقم المرور أو كلمة السر المناسبة لك وقم بالاحتفاظ بها.

بعد ذلك قم بالضغط على التعهد المكتوب أسفل البيانات والذي ينص على أن جميع البيانات السابق ادخالها للموقع صحيحة وتخص المسجل.

بعد انهاء كافة اجراءات التسجيل قم بالضغط على زر تسجيل.

بذلك تكون قد سجلت حساباً في الضمان الاجتماعي وقدمت معلوماتك وبياناتك الرسمية وسوف يصلك الرد بالقبول أو الرفض خلاص فترة قريبة.

ولم يتم حتى الأن الإعلان بشكل رسمي عن الموعد المحدد لايقاف التسجيل في الضمان وغلق باب التقديم بشكل نهائي ولايزال التقديم متاحاً حتى اللحظة ومن المتوقع أن يتم غلق هذا الباب في موعد اقصاه نهاية هذا الشهر.