حجز تذاكر قطار الرياض الشرقية الأسعار والشروط اللازمة للسفر

يعتبر القطار من أفضل وسائل الانتقال في المملكة العربية السعودية لذلك يبحث الكثير من الأشخاص عن كيفية حجز تذاكر قطار الرياض الشرقية والذي يعرف بقطار الشرق، يعد هذا القطار طفرة كبيرة إذ أنه ينتقل من الرياض إلى الدمام ويمر بأكثر من مدينة في الطريق مثل الإحساء، الهفوف والخرج، ويعد ركوب القطار بمثابة توفير للوقت والمال حيث يقل سعر التذكر بالمقارنة بأسعار الطائرات وهو أسرع من السيارات.

خطوات حجز تذاكر قطار الرياض الشرقية

تتوفر أكثر من وسيلة لحجز تذاكر قطار الرياض الشرقية ولكن تعد الوسيلة الأفضل من خلال الموقع الالكتروني الخاص بمؤسسة الخطوط الحديدية، وتسهل عملية الحجز الالكتروني السفر عبر القطار إذ أنها توفر الكثير من الوقت ولكن يفضل حجز التذاكر قبل الوقت المراد السفر فيه بثلاثة أسابيع حيث توفر المؤسسة خصومات مميزة على التذاكر قد تصل إلى 50% ومن أهم الخطوات التي يجب إتباعها أثناء الحجز ما يلي:

الدخول على الموقع الخاص بمؤسسة الخطوط الحديدية.

تسجيل مستخدم جديد وكتابة كافة البيانات المطلوب ملئها، والتي تتمثل في اسم المستخدم والرقم السري.

اختيار كلمة حجز واختيار نوع القطار، وموعد الرحلة وعدد التذاكر المراد حجزه.

التسجيل في جميع الاستمارات المحجوزة، واختيار وسيلة الدفع المناسبة ثم الضغط على إتمام الحجز.

الشروط اللازمة لحجز تذاكر قطار الرياض الشرقية

هناك بعض الشروط التي يلزم توافرها قبل البدء في حجز التذاكر ومن أهمها ما يلي:

التأكد من أن جميع البيانات التي تم تسجيلها على الموقع صحيحة، وتتطابق مع البيانات الشخصية للمسافر.

لا يسمح بسفر الأطفال بدون مرافق.

يفضل الذهاب للمحطة قبل موعد السفر بوقت كافي، للتمكن من وضع الحقائب.

كما يمكن دفع ثمن التذاكر في المحطة بأكثر من وسيلة دفع، إذا لم يتمكن المسافر من الدفع عبر الموقع الالكتروني.

سعر تذاكر قطار الرياض الشرقية

يعد القطار ارخص وسيلة نقل من مدينة لأخرى حيث نجد أن أسعار تذاكر الدرجة الأولى تبدأ من 13 ريال سعودي للرضيع، 65 ريال للطفل و 130 ريال سعودي للكبار، كما أن هناك درجة ثانية بالقطار وسعر التذكرة للكبار بها 75 ريال سعودي، 38 ريال سعودي للطفل ونجد القطار يختصر الوقت بشكل ملحوظ إذ أنه يصل في اقل من نصف الوقت المستغرق بالسيارة إلى جانب كونه يتمتع بوسائل راحة مختلفة مثل أماكن شحن الهواتف.