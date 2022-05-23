نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في التعداد السكاني وكيفية التسجيل في المملكة في المقال التالي
رابط التسجيل في التعداد السكاني في المملكة، الهيئة العامة للإحصاء الإلكتروني في المملكة العربية السعودية عن بدءها في استقبال طلبات التسجيل في التعداد السكاني وذلك بداية من يوم 17 مايو 2022 م، والموافق ليوم 8 شوال من التاريخ الهجري لعام 1443 ه، كما أنه سيتم استقبال الطلبات للتقديم حتى يوم 25 مايو 2022 من التاريخ الميلادي، والموافق 24 شوال 1443، أيضاً صرح الأستاذ فيصل بن فاضل وزير الاقتصاد والتخطيط ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء داخل المملكة، بأن التعداد السكاني يعد إحدى أهم ركائز الدخلات للتخطيط، وكذلك رسم السياسات المستقبلية، وذلك بهدف تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة في 2030 م، كما أكد فيصل على أهمية تسجيل جميع السكان من مواطنين ومقيمين في المملكة.
رابط التسجيل في التعداد السكاني في المملكة:
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن فتحها لباب التسجيل في “التعداد السكاني”، ونتيجة لذلك قام الكثيرون بالبحث عن الرابط الرسمي للتسجيل في التعداد السكاني وكيفية التسجيل من مواطنين ومقيمين، كما يمكن التسجيل عن طريق تسجيل الدخول إلى منصة التعداد السكاني الإلكترونية، (نظام العد التنازلي)، أو عن طريق الدخول إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد، أو حتى من خلال عمل حساب جديد في نظام العد التنازلي لعام 2022 م.
كيفية التسجيل في التعداد السكاني:
يستطيع جميع المواطنين والمقيمين القيام بالتسجيل في “التعداد السكاني” عن طريق تنفيذ عدد من النقاط وهي كالتالي:
- أولاً يدخل المواطن أو المقيم إلى الهيئة العامة للإحصاء عبر منصتها الإلكترونية.
- ثانياً يقوم المسجل بالدخول إلى الصفحة الرئيسية، ثم القيام بتسجيل الدخول.
- في النهاية قم بإتمام التسجيل عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في خانتهم المخصصة.
ما هي الفئات المستهدفة من التعداد السكاني:
- صرحت هيئة الإحصاء العامة في السعودية بأن التعداد السكاني يعمل على استهداف جميع الأسر والأفراد، وذلك سواء أكانوا مواطنين يقيمون داخل أو خارج المملكة بشكل مؤقت، وذلك بأن تكون مده إقامتهم خارج البلاد لا تتجاوز 12 شهراً، لأي أسباب سواء كانت علاجية أو سياحية أو تجارية أو حتى دراسية، كما أنه يتم حسابها ضمن أفراد الأسر المقيمين في المملكة.
- أيضا تستهدف المقيمين بشكل دائم في المملكة، وذلك بصرف النظر عن أوراق ومستندات الإقامة الرسمية.
- كما أنه لا يتم استهداف الزوار إلى أراضي المملكة سواء كانوا حجاج أو معتمرين أو حتى جاؤوا للسياحة. فهم ليسوا ضمن تلك الفئات المستهدفة.
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