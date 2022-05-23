50 ألف ريال بموافقة فورية بالتقسيط بدون كفيل وبلا تحويل للراتب لدى تمويل إمكان

وفرت شركة إمكان للتمويل بالمملكة تمويل شخصي بموافقة فورية لجميع المواطنين السعوديين الراغبين في طلب التمويل الشخصي ويمتاز إيضًا هذا التمويل بتوفير جميع أحتياجات ومطالب العملاء السعوديين بدون الحاجة إلى كفيل غارم أو بدون تحويل الراتب الشهري بفترة سداد ميسرة لجميع العملاء حتى خمسة سنوات كما يعتبر التمويل متوافق مع أحكام ومعايير الدين الإسلامي بالسعودية فهو متاح للمواطنين السعوديين الذي يعملون في القطاعات المختلفة كما هو متاح للمتقاعدين بالمملكة تحت ضوابط وشروط محددة من الشركة بالتعاون مع مصرف الراجحي السعودي ويتم التقديم للحصول على عرض تمويل شخصي فوري بالتقسيط بدون كفيل حتى مبلغ 50 ألف ريال سعودي بدون شرط تحويل راتبك الشهري ولكن يتم الموافقة الفورية بعد تطابق الشروط الواجبة للتمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان للتمويل.

الشروط اللازمة للموافقة الفورية على التمويل الميسر لدى تمويل إمكان

تمويل إمكان الميسر التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة متاح لجميع العاملين بالقطاعات المختلفة والمتقاعدين في المملكة تحت ضوابط وشروط معلنة لدى شركة إمكان للتمويل حيث يمنح المبلغ التمويلي بالكامل للمواطن السعودي بدون كفيل غارم كذلك بدون تحويل للراتب الشهري بفترة سداد ميسرة لجميع المواطنين السعوديين في أراضيها ولكن تحت المتطلبات الأساسية للتمويل الشخصي الميسر كما يلي:

يمكن الآن الحصول على التمويل المناسب لدى شركة إمكان سواء كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو شبة حكومي أو خاص بالمملكة.

كذلك يشترط التمويل الميسر توفير الدخل المناسب للتمويل ولابد أن يبدأ الراتب الشهري من 4000 ألاف ريال سعودي.

لابد أن يكون المتقدم يبلغ من السن خمسة وعشرون عام فأكثر من ذلك حتى ستون عام فقط لا غير بموافقة شركة إمكان للتمويل.

إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص لابد من توفير مدة عمل مناسبة لا تقل عن ستة أشهر لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

المزايا التمويلية التي تقدمها شركة إمكان للتمويل بالمملكة