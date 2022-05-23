نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشفى الملك فيصل التخصصي تعلن عن حاجتها لشغل بعض الوظائف المتاحة وما هي الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة مستشفى الملك فيصل التخصصي تعلن عن حاجتها إلى الموظفين لشغل عدد من المناصب الإدارية، والمهنية والتخصصية المتنوعة في أفرع الرياض والمدينة المنورة، والجدير بالذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي واحده من أفضل المستشفيات في المملكة العربية السعودية المتخصصة في كلٍّ من زراعة الأعضاء، وأمراض الأورام، وأمراض القلب، والأمراض العصبية، والأمراض الوراثية، كما يشارك مركز الأبحاث التبع لها في العديد من الدراسات السريرية والبحثية، وذلك في ضوء رؤية المستشفى الخاصة وهي “أن نكون الخيار الأمثل لكل مريض في مجال تقديم الرعاية الصحية التخصصية” وذلك في إطار تحقيق الرسالة الخاصة بها وهي “خدمة المجتمع بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية وأفضل تجربة للمرضى في بيئة تعليمية وبحثية متكامله”

وظائف الملك فيصل التخصصي المتاحة ومواعيد التقديم عليها:

تعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والتخصصية المتاحة في فرعي الرياض والمدينة المنورة وذلك لسد النقص في هذه الأقسام، مع العلم أن هناك بعض الوظائف التي تنتهى مدة عرضها حتى 25/ مايو/ 2022، كما أن هناك وظائف أخرى ما زال أمامها وقت حتى الشهر القادم، وأخرى حتى شهر يوليو 2022 وهناك أقسام متاح التقديم بها حتى مارس 2023، وإليكم جدول الوظائف المتاحة وتفاصيل القسم الذي ينتمي إليه ومواعيد انتهاء التقديم والفرع الذي تتوافر به الوظيفة سواء الرياض أم المدينة المنورة وذلك كما في الصور.

هذا بالإضافة إلى العديد من الوظائف الأخرى والتي يمكنكم الاطلاع عليها من خلال رابط والوظائف الشاغرة الخاص بالمستشفى والمتوفر على شبكة الأنترنت.

ما هي الشروط والواجب توافرها للتقديم على الوظائف:

من الجدير بالذكر أن كل وظيفة من الوظائف المتاحة لها متطلباتها الخاصة والشروط التي يجب توافرها في المتقدم إليها، فالوظائف الإدارية متطلبات وظيفية خاصة بالإضافة إلى الشروط العلمية الأخرى وفيما يلي نستعرض معكم بعض المتطلبات الوظيفية الخاصة بالوظائف الإدارية والشروط العامة الخاصة بالتقديم على الوظائف.

المتطلبات الوظيفية للوظائف الإدارية بمستشفى الملك فيصل التخصصي:

أن يقدم الدعم الإداري الكامل للموظفين التنفيذيين في المنطقة المخصصة. التواصل والتنسيق مع الإدارة العليا والإدارات بشأن جميع الاستفسارات المتعلقة بالعمل الإداري. أن يساعد ويشارك في خطط تحسين الأداء للمنطقة المعينة. ويتولى المسؤولية الأساسية عن المهام الإدارية الرئيسية ؛ ويوفر معلومات لتقييم ومراجعة السياسات والإجراءات الداخلية (IPP). يتعامل مع الشكاوى والاستفسارات من خارج المنطقة المخصصة. البحث والاستجابة للطلبات أو إحالة الشكاوى والطلبات إلى موظفين آخرين حسب الضرورة.

الشروط العامة للتقديم على الوظائف الشاغرة:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة على أقل تقدير، وهناك وظائف تتطلب درجة البكالريوس أو الماجستير التخصصي.

أن يجيد الحاسب الآلي واستخدامه، ويفضل أن يكون حاصل على شهادة به.

أن يكون المتقدم ذات مستوى جيد في اللغة الإنجليزية، ويفضل أن يكون حاصل على كورسات بها.

هناك وظائف لا تشترط الخبرة، وأخرى تشترط خبرة تتراوح من سنتين إلى ست سنوات.

كما يمكنكم الاطلاع على الشروط الوظيفية والعلمية الخاصة بكل وظيفة من خلال الضغط على رابط الوظيفة لعرض تفاصيلها.