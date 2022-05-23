رابط نتائج اختبارات القدرات العامة 1443 الورقية الفترة الثانية موقع مركز قياس هيئة تقويم التعليم

رابط نتائج اختبارات القدرات العامة 1443 موقع مركز قياس كشف عنه حساب العناية بالمستفيدين التابع لهيئة تقويم التعليم في المملكة العربية السعودية من خلاله يتم الاستعلام إلكترونيا عن نتائج كافه الاختبارات التي تقوم بأعدادها هيئه تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع وزاره التعليم والجديد بالذكر إلى أن هيئة تقويم التعليم والتدريب كانت قد فتحت التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي للطلاب يوم 31 يناير 2022 وللطلاب يوم 2 فبراير الماضي وانتهت التسجيل المبكر يوم 5 مارس الماضي وحسب ما أعلنت الهيئة فان عدد الفرص المسموح بها لدخول اختبارات القدرات العامه 5 فرص حيث يمكن المتقدم أو المتقدمة اختيار طريقة أداء الاختبار سواء ورقيا أو محسوبا وتجدر الإشارة أن الحد الأعلى لدخول الاختبار المحسوب هو ثلاث فرص فقط لذالك ننشر لكم رابط قياس لمعرفة نتائج القدرات العامة 1443 الورقي للثانويه الفترة الثانية في السعودية حيث يكثر البحث مؤخرا عن نتائج اختبارات القدرات في موقع قياس السعودي.

رابط نتائج اختبارات القدرات العامة مركز قياس

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني من هنا.

ادخل كافة البيانات المطلوبة من كلمة المرور برقم السجل المدني أو الهوية الوطنية.

الضغط على مربع أنا لست روبوت.

ثم الضغط لتسجيل الدخول.

وبعد الدخول على النتائج.

يتعين عليك تحديد الاختبار.

اضغط على مربع بحث.

ثم النقر على النتائج.

سوف يتم عرض النتيجة عند وجودها رسميا.

بالضغط على تفاصيل اكثر تظهر لك تفاصيل نتيجة الطالب التي حصل عليها في اختبار قياس.

#فيديو⁩ | كيف تستعرض نتيجة اختبارك في الموقع الإلكتروني لـ ⁧#قياس⁩؟ pic.twitter.com/b3mvdBGSDl — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) #فيديو⁩ | كيف تستعرض نتيجة اختبارك في الموقع الإلكتروني لـ ⁧#قياس⁩؟ pic.twitter.com/b3mvdBGSDl — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) March 30, 2022

موعد أعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقية الفترة الثانية

وقد أوضح حساب العناية بالمستفيدين أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج اختبارات القدرات العامة الورقية الفترة الثانية يوم الخميس 26 مايو المقبل الموافق 25 شوال 1440 هجرية.

والجدير بالذكر قد تمت اختبارات القدرات العامة الورقية للفترة الثانية والتي انطلقت يوم 6 أبريل الجاري 2023 – 2022 من خلال 83 مقر للطلاب و 88 مقر للطالبات في عدد من مناطق ومدن ومحافظات المملكة السعودية في ظل الأخذ بكافة الاجراءات الاحترازية منعا لانتشار فيروس كورونا.

مواعيد مهمة: ستعلن نتائج اختبار #القدرات_العامة الورقية -الفترة الثانية- في 26 مايو 2022م.#قياس pic.twitter.com/Ye7af5Q3W8 — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) مواعيد مهمة:



ستعلن نتائج اختبار #القدرات_العامة الورقية -الفترة الثانية- في 26 مايو 2022م.#قياس pic.twitter.com/Ye7af5Q3W8 — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) April 25, 2022

ما هو نظام القياس؟