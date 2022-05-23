نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع مركز قياس فتح للاستعلام عن نتائج أختبار القدرات العامة الوقي 2022 e-services.qiyas.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة متابعينا الأعراء عبر موقع ثقفني داخل المملكة العربية السعودية، من خلال متابعتنا للشأن السعودي وجد بحث مكثف عن موقع مركز قياس، للاستعلام الإلكتروني عن نتائج أختبار القدرات العامة الورقي الفترة الثانية، والذي يترقبه الطلبة والطالبات الذين أدوا الاختبارات يوم الأربعاء الموافق 2022/04/6 الماضي، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي وباء كورونا بين الطلاب، وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أعلنت عن موعد النتائج، وألية الاستعلام الإلكتروني عنها وهو ما سنقدمه داخل المقال.

المركز الوطني للقياس هو أحد أهم المراكز الرسمية في المملكة تابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، فهو يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية ويمكن من خلال المركز الإطلاع عن النتائج للاختبارات الإلكترونية والورقية، من خلال الدخول عليه وتسجيل البيانات المطلوبة، لتسهيل على الطلاب في ظل تحول المملكة لتقديم جميع الخدمات عن بعد، طبقاً لرؤية المملكة الاستراتيجية 2030.

رابط موقع مركز قياس الإلكتروني

الدخول على الموقع الإلكتروني للمركز على شبكة الإنترنت e-servicec.qiyas.sa .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من الطالب.

النقر على الاختبارات ثم تحديد النتائج والنقر على زر بحث.

لتظهر النتيجة فور اعتمادها رسمياً من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

موعد إعلان نتائج أختبار القدرات العامة الورقي الفترة الثانية

من المقرر أن تعلن النتائج عبر موقع مركز قياس يوم الخميس القادم، الموافق 2022/05/26 وهو ما صدر عبر العديد من المواقع الإخبارية السعودية.

أختبار القدرات العامة قياس 2022

عقد أختبار القدرات العامة قياس الفترة الثانية الورقي يوم الأربعاء الموافق 2022/05/26.

أجري الاختبار في 83 مركز خاص بالطلاب، 88 مركز خاص بالطالبات.

تعلن النتائج من خلال موقع قياس إلكترونياً في الموعد السابق ذكره.

أهداف المركز الوطني للقياس