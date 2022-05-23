نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول رابط نتائج اختبار القدرات العامة ورقي الفترة الثانية 2022 عبر موقع قياس e-services.qiyas.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج اختبار القدرات العامة ورقي الفترة الثانية 2022، من أهم الموضوعات التي يوجد عليها بحث حالياً لمعرفة موعد إعلان النتائج وطريقة استخراجها من خلال موقع قياس، فقد انطلقت اختبارات القدرات العامة الورقي الفترة الثانية يوم الأربعاء الموافق 6 أبريل 2022، وذلك من خلال 83 مقر للطلاب و88 مقر للطالبات موزعين بمختلف مناطق ومدن المملكة، وتم تنفيذ الإجراءات الوقائية المخصصة لمنع انتشار فيروس كورونا بين الحاضرين، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بنقل الأخبار والمعلومات التي تهم مختلف مئات المواطنين بالعديد من الدول، من خلال المصادر الرسمية وبالتفاصيل حرصاً على توفير المعلومة الصحيحة والدقيقة، وخلال السطور التالية نستعرض معكم موعد إعلان النتائج والرابط الرسمي للاستعلام عن النتيجة بسهولة فتابعونا.

مواعيد مهمة: ستعلن نتائج اختبار #القدرات_العامة الورقية -الفترة الثانية- في 26 مايو 2022م.#قياس pic.twitter.com/Ye7af5Q3W8 — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) مواعيد مهمة:



ستعلن نتائج اختبار #القدرات_العامة الورقية -الفترة الثانية- في 26 مايو 2022م.#قياس pic.twitter.com/Ye7af5Q3W8 — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) April 25, 2022

رابط نتائج اختبار القدرات العامة ورقي الفترة الثانية 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس “e-services.qiyas.sa“.

تسجيل البيانات “رقم السجل المدني، كلمة المرور”.

النقر على مربع أنا لست روبوت.

الضغط على تسجيل دخول.

الدخول على النتائج.

تحديد نوع الاختبار.

الضغط على مربع بحث.

تظهر درجات الاختبار.

ولمعرفة تفاصيل النتيجة نضغط على تفاصيل.

تظهر تفاصيل النتيجة وآلية حساب الدرجات.

#فيديو⁩ | كيف تستعرض نتيجة اختبارك في الموقع الإلكتروني لـ ⁧#قياس⁩؟ pic.twitter.com/b3mvdBGSDl — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) #فيديو⁩ | كيف تستعرض نتيجة اختبارك في الموقع الإلكتروني لـ ⁧#قياس⁩؟ pic.twitter.com/b3mvdBGSDl — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) March 30, 2022

موعد إعلان النتائج

أعلن الحساب الرسمي للمستفيدين لهيئة تقويم التعليم والتدريب، عن تحديد موعد إعلان نتائج الفترة الثانية لاختبار القدرات العامة ورقي 2022، بحيث يكون يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022، وسيكون الاستعلام إلكترونياً من خلال الرابط الموضح بعاليه.

اختبار القدرات العامة

يعتبر من أهم الاختبارات التي تقدمها هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع مركز قياس، حيث تهتم المملكة العربية السعودية برفع كفاءة طلابها وانتقاء الكوادر المتميزة بمختلف المجالات للاستفادة منها في خدمة الوطن، فكان العمل على وضع عدة اختبارات لمعرفة مدي اكتساب الطلاب للمعلومات والخبرات خلال فترات تعليمهم بالمراحل المختلفة، ومنها اختبار القدرات العامة الذي يقيس القدرة التحليلية والاستدلالية من خلال حل المسائل الرياضية، أو فهم المقروء وإدراء العلاقات المنطقية.

المركز الوطني للقياس

يعتبر موقع مركز قياس، أحد أهم الجهات التي يتم من خلالها التسجيل وإعلان نتائج الاختبارات التي يتم عقدها بمعرفة هيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث يتم البحث بصورة مستمرة سواء من الطلاب أو حاملي الشهادات الجامعية للدخول على موقع قياس، للتسجيل في الاختبارات المقررة أو معرفة النتائج نظراً لكون هذه الاختبارات مؤهلة سواء للدخول للجامعة أو الحصول على وظيفة.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

هي هيئة حكومية سعودية تختص بتنظيم عمليات التقويم التعليمي سواء الحكومي أو الأهلي بالمملكة العربية السعودية.

كما تعمل على إصدار اللوائح والتراخيص والمعايير المنظمة لعمليات التقويم لجميع المراحل التعليمية.

وتم إنشاء هذه الهيئة ضمن سعي المملكة لرفع كفاءة وتقويم التعليم والاستفادة من الكوادر المتميزة لخدمة الوطن.

وذلك لما يمثله التعليم من أهمية للمجتمع فهو حجز الزاوية للنهوض بالفرد والمجتمع.