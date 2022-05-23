نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف متى يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر مايو 2022 وشروط التسجيل والفئات المستحقة للضمان في المقال التالي
متى يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر مايو، زاد البحث في الفترة الأخيرة الكثير من التساؤلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي وطريقة التسجيل وحالات وقف ضمان المعاش حيث يحتاج العديد من المواطنين إلى مساعدة مالية بجانب المعيشة وذلك لصعوبة ظروف الحياة من غلاء الأسعار، ويتم التقديم لكي يحاول الفرد الوصول إلى معيشة أفضل أو يقوم بتحسينها قدر الإمكان، فيبحثون عن الأماكن الخاصة لجلب هذه المساعدات ولكن تصرف هذه المساعدات بمعايير محددة وشروط خاصة لكى يتم الحصول عليها.
متى يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر مايو
يبحث العديد من المواطنين الراغبون عبر منصة الوزارة ، وذلك لمعرفة موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور فصرحت الوزارة أن صرف المعاش يتم كل يوم 1 في الشهر العربي وهو بداية شهر ذو القعدة، وهو يوافق 31 من شهر مايو 2022 الحالي فنحن اعتادنا على ذلك، فيجب أن نتوقع أن الصرف يتم بذلك الموعد.
طريقة التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي
يمكن أن يقوم الفرد بتسجيل طلب الحصول على المساعدة من خلال الضمان الاجتماعي، ويتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات التي وضعتها الوزارة حتى يتم إرسال الطلب إلى الجهات المتخصصة للضمان الاجتماعي، ويتم ذلك عن طريق الخطوات الأتية:
- في البداية نقوم بالدخول على منصة وزارة التضامن الاجتماعي للمملكة السعودية وهو الرابط الخاص بالوزارة.
- يتم تسجيل جميع البيانات الخاصة بعناية وذلك لعدم رفض الطلب.
- ستظهر مجموعة من المربعات التي نقوم بملئها وهي كتابة اسم المتقدم للحصول على المعاش ويكتب الاسم رباعي مع رقم الهوية الخاصة به رقم للهاتف وتاريخ الميلاد ومحل الإقامة.
- نقوم بالضغط على المربع وذلك للموافقة على جميع الشروط والأحكام.
- وفي النهاية نضغط على زر الإرسال.
الفئات المستهدفة من الضمان الاجتماعي
- عند بلوغ سن الشيخوخة.
- المطلقة وأبناءها، الأرملة والأيتام، أسر مدمن المخدرات.
- أيتام الأب، اليتيم للاب أو الأم المجهولين.
حالات وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي
يوجد بعض الحالات التي يتم وقف المعاش الخاص بها للضمان الاجتماعي المطور فسنتعرف على الحالات التي يتم رفضها بشكل مفسر وهي كالآتي:
- أفراد الأسرة اللذين يحصلون على دخل بمبلغ مالي كحد اقصي عن ٨٥٠٠ ريال سعودي في الشهر.
- كما يتم الوقف أيضاً إذا توفى صاحب المعاش منذ التاريخ الذي توفى فيه.
- إذا سافر المواطن الذي يتقاضى المعاش خارج الحدود الخاصة للمملكة السعودية.
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