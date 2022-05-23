نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” كيفية التقديم على الامن الدبلوماسي 1443 عبر رابط jobs sa أبشر للتوظيف في المقال التالي
بالتزامن مع اعلان القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي، وذلك بوكالة وزارة الداخلية في السعودية خلال الساعات الأخيرة رسميا فتح باب القبول والتسجيل، في بعض الوظائف الشاغرة والتابعة للقران الخاصة في قطاع الامن الدبلوماسي والتي تم تخصيصها للرجال فقط، فنجد أن عمليات البحث تزداد بشكل ملحوظ للتعرف على كيفية التسجيل في هذه الوظائف والشروط المحددة، حيث تم طرح هذه الوظائف لتكون على رتبة وكيل رقيب، وعريف، وجندي أول وجندي، والتي تقوم بالتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة في السعودية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية التسجيل في الأمن الدبلوماسي 1443 وأهم المعلومات المعلنة.
موعد التسجيل في وظائف الأمن الدبلوماسي 1443
وبناء على ما أشارت اليه الجهات المختصة في وزارة الداخلية السعودية، فنجد أن التقديم في الوظائف يكون بداية من يوم السبت الموافق 20-10-1443 والذي يوافق يوم 21-5-2022، على أن يكون آخر موعد للتسجيل في تاريخ يوم الخميس بتاريخ 25-10-1443 الموافق 26-5-2022، والرتب العسكرية التي تم الاعلان عنها هي وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي، حيث يتم التعيين في العديد من الاماكن داخل المملكة العربية السعودية.
رابط التسجيل في وظائف الأمن الدبلوماسي 1443
وقد تم الاعلان عن تفعيل الرابط الالكتروني ليتم التسجيل في وظائف الأمن الدبلوماسي في السعودية، من خلال منصة موقع أبشر، عن طريق اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم الدخول الى الموقع الرسمي الخاص بمنصة أبشر.
- يتم اختيار وظائف الأمن الدبلوماسي من خلال الموقع،
- اختيار التقديم على الوظيفة.
- يتم ادخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة من المتقدم بشكل صحيح ومن ثم اختيار ايقونة تقديم الطلب.
الشروط اللازمة للتسجيل في وظائف الامن الدبلوماسي
وقد تم تحديد بعض الشروط التي يجب توافرها للتسجيل في وظائف الامن الدبلوماسي في السعودية، والتي جاءت على النحو التالي.
- من الضروري أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يشترط أن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية.
- أن يتناسب المؤهل الدراسي العلمي الخاص به مع المؤهلات والتخصصات المطلوبة.
- يشترط أن يكون المتقدم من أصحاب السيرة الحسنة والا يكون قد حكم عليه مسبقا في أحد الجرائم.
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