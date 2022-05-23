نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع مركز قياس رابط نتائج اختبار القدرات العامة ورقي الفترة الثانية 2022 e-services.qiyas.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع مركز قياس، من أهم الروابط وأكثرها بحثاً بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم من خلاله الاستعلام عن نتائج العديد من الاختبارات التي تنظمها هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع وزارة التعليم، وخلال الساعات الأخيرة تزايد البحث عن ذالك الرابط لمعرفة نتائج اختبار القدرات العامة ورقي الفترة الثانية 2022، والذي من المقرر إعلانها يوم الخميس الموافق 26 مايو الجاري، على أن يكون الاستعلام إلكترونياً كما هو متبع في ظل تطبيق النظام الإلكتروني في الخدمات المقدمة لمختلف فئات المواطنين، ضمن رؤية 2030 التي تسير عليها المملكة للتحديث والتطوير والتحول الرقمي، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بنقل الأخبار التي تهم المواطن بمختلف الدول، لذلك نستعرض عليكم تفاصيل الموضوع من مصادره الرسمية خلال السطور التالية فتابعونا.

رابط موقع مركز قياس

الدخول على الموقع الإلكتروني “e-services.qiyas.sa“.

تسجيل البيانات.

تحديد الاختبار.

الضغط على نتائج.

يتم عرض النتيجة وقت توافرها رسمياً.

رابط نتائج اختبار القدرات العامة ورقي الفترة الثانية 2022

يبحث الكثيرين ممن أدوا اختبار القدرات العامة ورقي الفترة الثانية 2022، عن رابط نتائج قياس المخصص لاستخراج النتائج وقت إعلانها، حيث أن الاستعلام عن النتائج لا يكون إلا إلكترونياً، وقد تم هذا الاختبار يوم الأربعاء الموافق 6/4/2022، من خلال 83 مقر للطلاب و88 مقر للطالبات مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال عدوي فيروس كورونا، وقد أوضحنا خلال السطور السابقة الرابط الإلكتروني الرسمي للحصول على نتائج الاختبار للقدرات العامة 2022.

المركز الوطني للقياس

يعتبر أحد أهم الجهات الحكومية المختصة بقياس وإجراء اختبارات مختلفة للطلاب والطالبات.

لتحديد مستواهم التعليمي وخبراتهم المكتسبة خلال مراحل التعليم المختلفة.

وهو يتبع هيئة تقويم التعليم والتدريب ويتم من خلاله التسجيل للاختبارات المطلوبة.

وإعلان النتائج واستخراجها إلكترونياً من خلاله.

ويعتبر المركز أحد وسائل رفع كفاءة العملية التعليمية والاستفادة من الكوادر المتميزة في تحقيق أعلى استفادة من مخرجات التعليم.

أهداف مركز قياس