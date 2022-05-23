نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعداد السكاني تسجيل 2022 رابط العد الذاتي النفاذ الوطني للمشاركة في تعداد السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط بوابة التعداد السكاني تسجيل استمارة جديدة 2022، وذلك بعد أن تم الإعلان من جانب الهيئة العامة للإحصاء عن بدء عملية التسجيل في تعداد السعودية 2022 اعتباراً من تاريخ العاشر من شهر مايو الجاري عن طريق بوابة التعداد السكاني النفاذ الموحد أو من خلال إنشاء حساب جديد في الموقع الإلكتروني التابع للهيئة، ومن المقرر أن تستمر بوابة العد الذاتي في استقبال طلبات التسجيل في التعداد السكاني الذاتي حتى تاريخ الخامس والعشرون من نفس الشهر.

وقد تم البدء في تنفيذ تعداد السعودية 2022 بناءً على الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله ورعاهما- ليتم البدء فعلياً في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط بوابة التعداد السكاني النفاذ الوطني، إلى جانب طريقة المشاركة في التعداد.

التعداد السكاني تسجيل دخول بوابة العد الذاتي 2022

التعداد السكاني يعد من أهم الركائز التي تساههم في مدخلات التخطيط ورسم السياسات المستقبلية لتحقيق الرؤية المستهدفة للمملكة 2030، فهو تعداد عام يتم عن طريقه جمع كافة المعلومات عن السكان والمساكن على أراضي الدولة، والهدف من جمع هذه البيانات هو توفيرها لصانعي القرار بالجهات المعنية والقطاع الخاص أفراد المجتمع لتحقيق أقصى استفادة منها.

وقد بدأت المملكة في تحضير الإجراءات الخاصة بالتعداد السكاني على مدار ثلاث سنوات، وكان من المقرر أن يتم تنفيذ التعداد السكاني في العام الماضي، إلا أن تفشي فيروس كورونا المستجد حال بين الهيئة وبين تنفيذ التعداد، ومع عودة الأعمال الخاصة بالتحضير للتعداد، فقد بدأت الهيئة في إجراء تعداد السعودية 2022.

وتتمثل أهمية التعداد العام للسكان والمساكن في أن البيانات الإحصائية التي يتم جمعها تعتبر أساس يحتاج إليه صناع القرار لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية وفق أدلة واضحة تسهم في اتخاذ القرار لتطوير الخدمات العامة مثل المدارس والمستشفيات والمدن، وقد استهدفت المملكة بالتعداد العديد من الفئات المجتمعية التي يمكن التعرف عليها من خلال المقال، والآن يمكن الحصول على رابط التسجيل في العد الذاتي من خلال التالي:

رابط بوابة التعداد السكاني تسجيل استمارة العد الذاتي (stats.gov.sa).

الفئات المستهدفة من تعداد السعودية 2022

استهدفت الهيئة العامة للإحصاء بالتعداد العام للسكان والمساكن كافة الأفراد والأسر المقيمين على أراضي الدولة سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، كما يدخل ضمن التعداد السكاني كافة المواطنين المقيمين بشكل مؤقت خارج البلاد لمدة أقل من إثني عشر شهراً لغرض الدراسة أو العلاج أو السياحة، ويتم عدهم ضمن أسرهم المقيمين على أراضي المملكة.

كما تستهدف المقيمين إقامة دائمة على أراضي من غير السعوديين بصرف النظر عن الأوراق الرسمية مثل الإقامة التي تهتم بها جهات رسمية أخرى، ويجب العلم أن الهيئة العامة للإحصاء أكدت على عدم اشتمال التعداد السكاني لكافة الزوار لأغراض الحج أو العمرة أو السياحة، فهذه الفئات لا تدخل ضمن تعداد السعودية 2022م.

طريقة التسجيل في التعداد السكاني 2022

يتاح تسجيل دخول نظام العد الذاتي عن طريق اتباع الرابط الرسمي المرفق ثم دخول بوابة التعداد السكاني النفاذ الوطني الموحد بواسطة تعبئة بيانات حساب أبشر للمتقدم أو عن طريق إنشاء حساب في نظام العد الذاتي للسعودية بتعبئة البيانات اللازمة، ثم تأكيد المعلومات التفصيلية المتعلقة بالعنوان السكني والممتلكات العقارية للمتقدم.

بالإضافة إلى تحديد مكان الإقامة المعتاد عن طريق الضغط على زر “تأكيد العنوان”، وفي حال عدم إضافة العنوان، فعليك القيام بالنقر على “مسح رمز الاستجابة السريع” الموجود على الملصق، حيث حدثت الهيئة العناوين اعتباراً من تاريخ السادس والعشرون من شهر يناير للعام الجاري، ويمكن متابعة عملية التسجيل من خلال الفيديو التالي:

وقد تم التأكيد من جانب الهيئة على أن مرحلة جميع البيانات التفصيلية لجميع السكان والمساكن تتم من خلال تعبئة استمارة التعداد خلال فترة زمنية حددتها سلفاً والتي بدأت اعتباراً من 10 مايو 2022، وتنتهي في تاريخ 15 يونيو 2022م من خلال طرق المشاركة في التعداد التي أوضحتها الهيئة، ويمكن الحصول على رابط بوابة التعداد السكاني تسجيل استمارة العد الذاتي من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.