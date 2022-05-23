نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الجديدة لشهر يونيو عبر الرابط sbis.hrsd في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الضمان الاجتماعي حيث تطالب كل الأسر المحتاجة للدعم المالي للحصول على معاش الضمان الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية، وبالتالي يتساءلون بكثرة في الوقت الأخير عن موعد نزول المرحلة الثانية من معاش الضمان الاجتماعي، وذلك للأفراد الذين سجلوا للاستفادة من المعاش الذي وصل عددهم إلى أكثر من 220 ألف أسرة، والتي توفرت فيهم كل الشروط التي حددها نظام الضمان الاجتماعي الجديد، والتي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن الجدير بالذكر أنه تم نزول المرحلة السادسة من معاش الضمان الاجتماعي في شهرمايو، وسوف نعرض كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع في مقالنا اليوم.

موعد نزول الضمان الاجتماعي

كل الأفراد الذين سجلوا للاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي يتساءلون عن موعد صرف المعاشات للمرحلة السابعة لشهر يونيو، والتي من المعروف صرفها في أول شهر يونيو لعام 2022 ميلاديا الذي يوافق 1من شهر ذو القعدة 1443، ولذلك نعرض لكم تفاصيل الاستفسار عن نتيجة القبول في معاش الضمان الاجتماعي، وإذا تم الموافقة على المتقدمين أم لا مع توضيح قيمة المعاش الذي يحصل عليه المستفيدين كل شهر ميلاديا.

حيث يتم تحديد يوم معين لنزول معاش الضمان الاجتماعي على أن يتم إرسال رسالة نصية للمستفيدين بميعاد ومكان الصرف، ويتم إعطاء كل رب أسرة 1100 ريال سعودي وكل فرد من أفراد الأسرة مبلغ 550 ريال سعودي، وقد تتباين هذه المبالغ تبعا لكل أسرة.

خطوات التأكد من أهلية معاش الضمان الاجتماعي المطور

لابد من القيام بالخطوات التالية حتي يتم التأكد من أحقية المتقدمين للحصول على المعاش وهي كالأتي:

حيث يعتبر نظام الضمان الاجتماعي الجديد من أهم البرامج المساعدة للأسر المحتاجة داخل المملكة العربية السعودية، ويتم التأكد من أحقية المتقدمين من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثم إدخال رقم الهوية ثم الضغط على استعلام.

الفئات المستهدفة لصرف معاش الضمان الاجتماعي

قد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الأسر التي تحتاج إلى معاش الضمان الاجتماعي الجديد وهي تتمثل في السيدات الأرامل والمطلقات والفتيات الذين تأخروا في الزواج والأسر الذين فقدوا عائلهم وبعض الشباب الذين مازالوا في مراحل الدراسة ولابد أن تستوفي هذه الفئات الشروط التالية:

لابد أن تكون السيدات المتقدمات متزوجات من رجل سعودي الجنسية وأن تكون قائمة داخل أراضي المملكة ولابد من تقديم بطاقات الإقامة مفعلة للسيدات الآرامل والمطلقات.