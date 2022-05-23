نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم الامن الدبلوماسي 1443 رجال لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس مع شروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم الامن الدبلوماسي 1443 رجال ، هو ما يرغب في الوصول إليه جميع الراغبين في التقديم على وظائف الامن الدبلوماسي على رتبة جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس وذلك للتعيين في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، ومن خلال ما نسعى لتقديمه من خدمات عبر موقعنا “ثقفني” سنعمل على رصد إرفاق رابط تقديم الامن الدبلوماسي 1443 ، كما سنوفر كافة التفاصيل فيما يخص شروط تقديم الامن الدبلوماسي ١٤٤٣ رجال ، بالإضافة إلى تفاصيل سلم رواتب الامن الدبلوماسي مع البدلات ، كم راتب وكيل رقيب الامن الدبلوماسي.

رابط تقديم الامن الدبلوماسي 1443 رجال

تقديم الامن الدبلوماسي 1443 ، أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن موعد التقديم على وظائف الامن الدبلوماسي للرجال على رتبة جندي – جندي أول – عريف – وكيل رقيب، حيث أعلنت عن موعد التسجيل في الامن الدبلوماسي للرجال ١٤٤٣ ، ليبدأ من يوم السبت الموافق 1443/10/20هـ الموافق 2022/05/21م وينتهي التقديم على وظائف الامن الدبلوماسي يوم الخميس الموافق 1443/10/25هجرياً الموافق 2022/05/26 ميلادياً.

وكما ذكرنا بعاليه أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن شروط تقديم الامن الدبلوماسي رجال 1443 ، والتي يجب أن تتوافر فيمن يرغب بإتمام التقديم على وظائف الامن الدبلوماسي على التب الموضحة خلال الإعلان الصادر منذ أيام قليلة والتي تتمثل في التالي.

شروط تقديم الامن الدبلوماسي 1443

يُشترط أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة. يُشترط أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية. يُشترط ألا يكون متزوجاً من غير سعودية. يُشترط أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول. يُشترط أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية. يُشترط توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص. يُشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

تقديم الامن الدبلوماسي ١٤٤٣ رجال

والآن يستطيع جميع من يرغب في التقديم على وظائف الامن الدبلوماسي الدخول عبر رابط بوابة ابشر التوظيف الإلكتروني ، لإتمام عملية القبول والتسجيل الامن الدبلوماسي ، كما يُمكن الإطلاع على كافة تفاصيل التي تخص تقديم الأمن الدبلوماسي 1443 رجال ، ومعرفة طريقة التقديم وشروط القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي ، وسنتابع معكم كل ما هو جديد فيما يخص ذات الشأن.