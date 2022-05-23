نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب فوري مساعدة مالية من منصة سلفة 1443 للمواطن تمويل شخصي في دقائق في المقال التالي
يبحث الكثير من المواطنين على مواقع الأنترنت داخل وخارج المملكة العربية السعودية على خطوات طلب مساعدة مالية فورية من منصة سلفة الإلكترونية، وهي من أهم طرق الدعم المالي والمادي والمساعدات في المملكة العربية السعودية حيث يقوم بتقديم المساعدات والدعم اللازم للمواطنين للتكيف مع الظروف المعيشية الصعبة للأسر ذو الدخل المحدود والمعدوم وهذا من خلال التقديم على طلب إلكترونيا من خلال شبكة الإنترنت الخاصة بتلك المنصة التي تعمل على تقديم هذا الدعم في دقائق ويقوم الحاصل علي الدعم بالعمل على سداده على فترات ودفعات شهرية بسيطة وسهلة يراعي فيها الظروف الحياتية والآسرية والدخل الشهري حيث يلزم توافر بعض الشروط اللازمة للحصول على مساعدة مالية والتمويل الصغير للمواطن السعودي.
طلب مساعدة مالية فورية من سلفة في دقائق
يستطيع للمواطن السعودي التقديم على طلب مساعدة مالية من منصة سلفة الإلكترونية حيث يتم سدادها من خلال أقساط شهرية بسيطة دون الحاجة إلى كفيل أو تحويل راتب وتقوم تلك المنصة بدفع تلك المساعدة في وقت لا يتعدى 24 ساعة وهذا بعد التأكد من توافر جميع المتطلبات والمعايير الأساسية والآليات الخاصة بعمل تلك المنصة الخاصة بالتمويل الشخصي وهذا من اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول في منصة سلفة.
- النقر على خدمة التمويل الشخصي من بين الخدمات المُقدمة.
- يقوم المواطن بتقدير قيمة المبلغ المطلوب كـ مساعدة وعدد الأقساط على أساس الراتب الشهري الخاص به.
- تسجيل جميع البيانات الخاصة بالمتقدم ويتم طلبها من خلال Sulfah.
- إدخال بريد إلكتروني صالح للتواصل.
- الموافقة على كافة الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة.
- النقر على طلب التمويل.
- القيام بإرسال الطلب من خلال الضغط على إرسال.
- بعد المراجعة سوف تقوم المنصة بالموافقة الفورية في دقائق على طلب التمويل.
- إرسال مبلغ التمويل إلى الحساب الشخصي وإرسال رسالة نصية للمتقدم على طلب المساعدة المالية تفيد بذلك.
شروط طلب تمويل شخصي للمواطن من منصة سلفة
يريد العديد من المواطنين تغيير الوضع المالي الخاص من خلال منصة سلفة الإلكترونية والذي يتوافق مع الأحكام الشريعة الإسلامية مع تسهييل فترات السداد وسرعة في الحصول على تمويل شخصي في فترة زمنية لا تتعدي دقائق معدودة من وقت تقديم الطلب ولكن هناك شروط ومعايير يجب أن تتوافر في المتقدم على التمويل الشخصي وتلك الشروط هي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة العربية السعودية.
- يتراوح عُمر مقدم طلب التمويل بين 23 عاما و 60 عاما.
- ألا تقل مدة الخدمة في القطاع الحكومي عن 3 أشهر و 6أشهر لموظفي القطاع الخاص.
- الحد الأدنى للراتب الشهري 5000 آلاف ريال سعودي.
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