مصرف الراجحي احصل على قرض الزواج للشباب في دقائق وشروط التقديم 1443

يُعد مصرف الراجحي من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية، والذي لديه فروع في جميع أنحاء المملكة، حيث يقدم بنك الراجحي الكثير من الخدمات للعديد من فئات المواطنين، مما يجذب العديد من العملاء إليه، حيث يقدم الكثير من التمويلات الشخصية السريعة بغرض المساهمة في سداد ديون الأفراد بكل سهولة ويسر، كما يقدم قرض الزواج بهدف مساعدة ودعم الشباب على الزواج، بجانب خدمات تمويلية أخرى، و سوف نوضح لكم خطوات الحصول على قرض الزواج من مصرف الراجحي 1443 والشروط المطلوبة للتقديم عليه والمستندات المطلوب من المتقدم.

مصرف الراجحي قرض الزواج

يقدم مصرف الراجحي الكثير من القروض والتمويلات الشخصية والآسرية التي تناسب جميع الفئات، ومن أهم هذه القروض هو قرض الزواج الذي يساعد الشباب ويدعمهم في تسهيل مصاريف الزواج، من خلال توفير مساعدات مالية، ومن أجل الحصول على القرض يجب توافر بعض الشروط التي سوف نتحدث عنها من خلال مقالتنا والتي تفي بالدعم اللازم لكل مواطن سعودي، ثم الذهاب إلى أحد فروع مصرف الراجحي وتقديم جميع البيانات والمستندات المتعلقة بالمتقدم على القرض لتيسير عملية الطلب.

المستندات المطلوبة للتقديم على قرض الزواج

في حالة توافر الشروط المطلوبة التي حددها مصرف الراجحي، فيجب تجهيز بعض المستندات للتقديم على قرض الزواج، وهذه المستندات المطلوبة وهي:

توفير كفيل من جهة العمل ضامن للقرض.

خطاب موجه من جهة العمل الحالية.

صورة الهوية الوطنية صالحة.

خطاب تحويل راتب على مصرف الراجحي.

صورة من عقد الزواج موثقة.

وجود ضامن للعميل وأن يكون موظف بمؤسسة حكومية، وراتبه ثلث قيمة القسط.

توفير رهن عقاري قيمته مساوية لقيمة القرض.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة في نموذج طلب القرض ويتم تقديمها.

شروط قرض الزواج من الراجحي

قام مصرف الراجحي بوضع بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على قرض الزواج، وتلك الشروط كالتالي: